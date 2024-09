Labdarúgás: jegyzőkönyv

Újpest FC – Diósgyőri VTK 0-0

Budapest, 8562 néző. V.: Bognár T. (Szert, Vígh-Tarsonyi).

Újpest FC: Piscitelli (7) – Bese (5), Nunes (6), Duarte (6), Fiola (6), Tamás K. (5) – Ljujic (6), Lacoux (5-2=3), Geiger (5) – Brodic (5), Horváth K. (6). Vezetőedző: Bartosz Grzelak.

Diósgyőri VTK: Sentic (7) – Szatmári (6), Lund (6), Chorbadzhiyski (6), Sanicanin (5) – Holdampf (5), Vallejo (6) – Jurek (5), Klimovich (5), Gera (7) – Edomwonyi (6). Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

Csere: Geiger helyett Karamoko (5) a 63., Jurek helyett Feuillassier (6) a 63., Edomwonyi helyett Rakonjac (6) a 73., Lund helyett Bárdos (-) a 73., Tamás K. helyett Mucsányi (-) a 73., Holdampf helyett Pozeg Vancas (-) a 84. percben.

Sárga lap: Edomwonyi a 24., Lacoux a 24., Gera a 45+1., Vallejo az 59., Chorbadzhiyski a 75., Duarte a 78., Nunes a 92., Rakonjac a 98. percben.

Kiállítva: Lacoux a 78. percben.

Bartosz Grzelak: – A DVTK-nak olyan edzője van, aki kitűnően szervezi meg a védelmet, ha nem tévedek, ez a harmadik olyan találkozójuk volt, amit gól nélkül hoztak le. Azt is látni kell, hogy aki idejön hozzánk, az visszahúzódik a kapuja elé, kivívtuk ezt a respektet magunknak. A meccsen mindkét csapat részéről láttunk gólszerzési lehetőségeket, mindkét csapatnak akadt helyzete, de mi csalódottan hagytuk el a pályát. A ma estétől többet vártunk, nem találtunk el azt a gördülékeny játékot, amit szerettünk volna, ezért 0-0 lett az eredmény.

Vladimir Radenkovic: – A mérkőzésen volt több tiszta helyzetünk, és mi álltunk közelebb a győzelemhez. Leginkább az a fontos számomra, hogy mentálisan most volt a legjobb állapotban a csapat, amikor kimentek a pályára, meg akarták nyerni a meccset, és mindent meg is tettek ezért. Nem csak akkor, amikor emberelőnyben játszottunk, hanem, amikor 11 a 11 ellen volt a pályán. Büszke vagyok a srácokra. Sokat fejlődött a védekezésünk, és ez többek között annak is köszönhető, hogy stáb több tagjának is az a feladata, hogy sokat foglalkozzon ezzel. De a támadójátékban is szeretnék fejlődni, nyugodtabban kell játszani, és bátrabbnak is kell lennünk, várom az extra megoldásokat, hogy a védekezés után a támadójáték is fejlődjön. Nagyon örülök annak, hogy Bárdos visszatért a pályára, hogy eljutott erre a szintre, megérdemelte, hogy ilyen lehetőséget kapjon.