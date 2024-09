A DVTK HT női kosárlabdacsapata a 2024/25-ös évad első tétmeccsét játszotta, a piros-fehérek a TFSE-MTK együttesének vendégei voltak az élvonalbeli bajnokság 1. fordulójában. A DVTK Hun-Therm csapatából ezen a napon többen hiányoztak Aho N. és Toman sérülés utáni rehabilitációja miatt, az új játékos Gulbe pedig azért, mert csak négy külföldit lehet szerepeltetni a bajnokikon.

DVTK HT: tapadtak

Az első negyedben nagyon fegyelmezetten játszott a hazai csapat, akiknek nem az volt az első tétmérkőzésük ebben a szezonban, ugyanis két Európa Kupa-selejtezőn már túl vannak, és bár ezeken kikaptak, az Euroliga induló Diósgyőr ellen szerették volna bizonyítani, hogy van bennük erő. Ez az első negyedben nagyon is sikerült, a DVTK nem, hogy elszakadni nem tudott, hanem a bajnoknak kellett lihegnie ellenfele nyakán (14-11), ám a negyed hajárában sikerült fordítaniuk (16-17). A második menetben sem fordult ki a sarkából a világ, bár a nagyobb minőség, azért valamelyest megmutatkozott, és Charles vezérletével, – a sok eladott labda, és kihagyott dobás ellenére – a meccs felénél is a Diósgyőr állt jobban (35-40).

A harmadik játékrészben Tadic után, Jovanovic révén a vendégek magas emberei is hozzá tettek a meccshez, és bár a rövidebb kispaddal rendelkező hazaiak keményen küzdöttek, a piros-fehéreknek nehézségek árán, de sikerült 10 pontnál nagyobb előnyt kiharcolni (46-45), így az utolsó negyedet nyugodtabban várhatták. A záró etapban sem indult be a kosáreső, sok volt a kihagyott dobás, de a nagyobb rutinnal rendelkező vendégek végül célba értek, megnyerték az idénynyitót, ha nem is könnyen.