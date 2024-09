A DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata szeptember utolsó vasárnapján játssza a 2024/25-ös évad első tétmeccsét. A TFSE-MTK elleni, idegenbeli bajnoki nyitány előtt 25 nappal, vagyis szerdán volt először együtt a teljes keret a bajnoki aranyérmesnél.

Mint arról korábban már beszámoltunk: az első csapatnál a keretet ebben az évadban 15 játékos alkotja, akik közül Tenyér Zsófia volt az, aki már augusztus 5-én munkába állt Diósgyőrben, a DVTK U23-as csapatával tréningezett, Kovács Dénes edző irányításával, ugyanis a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, Völgyi Péter, és asszisztens edzője, Ábrahám Márta a magyar női kosárlabda válogatottnál járt. Előbbi szövetségi kapitányként dolgozott, utóbbi pedig szövetségi edzőként segítette az eredményes munkát.

Egymás után

A Tenyér Zsófia után azok a magyar fiatalok is edzésbe álltak Diósgyőrben, akik a korosztályos válogatottakkal vettek részt Európa-bajnokságon, Aho Tyra, Oláh Fruzsina, Fárbás Eliza, Poczkodi Zsófia csatlakozott Kovács Dénes együtteséhez, illetve a műtétjeik után rehabilitációs munkát végző, Aho Nina és Toman Petra is Miskolcon készül, immár hetek óta.

A múlt héten kedden, a sikerrel megvívott ruandai világbajnoki előselejtezőről hazatért Völgyi Péter vette át az edzések irányítását, miközben a légiósok egymás után érkeztek meg, az új játékos, a lett Aleksa Gulbe után, Ana Tadic és Monika Grigalauskyte is befutott Miskolcra, Diósgyőrbe.

Ezen a héten az amerikai Kaila Charles is visszatért, és megérkezett az a négy játékos is, akik az augusztus világbajnoki előselejtezőt követően kaptak pár nap szabadságot. A montenegrói válogatott, Milica Jovanovic, aki Mexikóban járt, valamint a magyar válogatott három tagja, Lelik Réka, Kányási Veronika és Miklós Melinda is edzésre jelentkezett a piros-fehéreknél.

– Kétségtelen, hogy ez egy szokatlan felkészülés, hiszen az első tétmérkőzés előtt viszonylag kevés időt tölthetünk együtt, közös munkával, de szerencsére az alapok megvannak, a bajnokcsapat tulajdonképpen egyben maradt, és a nyáron nagyon sokan dolgoztak a különböző válogatottaknál, illetve egyénileg. Ana Tadic például egy ideig a francia válogatottal készült, majd az Egyesült Államokban, a WNBA egyik edzőtáborában folytatta a munkát, fejlesztette magát – mondta Völgyi Péter, majd így folytatta: – Az biztos, hogy a tavalyinál jóval nehezebb szezon vár ránk, mert a hazai ellenfeleink sokat erősödtek, elég talán csak a Sopront és a Győrt említenem. De jó alapállapotból kezdtük a közös munkát, ami intenzív lesz a következő négy hétben, hiszen öt hét múlva már nemzetközi tétmeccs is vár ránk, és emiatt már a jövő héten felkészülési találkozón lépünk pályára, elsőként Miskolcon, a Szaniszló Sándor-emléktorna keretében játszunk két mérkőzést.