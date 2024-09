Megkezdődtek a 2024/25-ös évad küzdelmei a női kosárlabda Euroligában, a legrangosabb kontinentális sorozatban, amelynek a magyar bajnok DVTK Hun-Therm is részese. A csoportmeccsek, a négy darab négy csapatos csoportban csak októberben indulnak, de a 16-os mezőnybe kerülésért, a kiadó három helyért, hat csapat selejtezőt játszik. Az oda-visszavágós párharcok első mérkőzései közül egyet kedden, kettőt szerdán este rendeztek meg, utóbbiakból az egyik meccs a Diósgyőr számára is különös jelentőséggel bír, ugyanis az Euroliga A-csoport 1. fordulójában a piros-fehérek a Besiktas JK (török) – Basket Landes (francia) selejtező továbbjutójának vendégeként kezdenek. Mivel a szerda esti meccsen, Törökországban nyerni tudott a előző francia bajnokság ezüstérmese, és a jövő hét keddi visszavágóra, amelyre Basket Landes otthonában kerül sor, jelentős előnyt is szerzett, nagy meglepetés lenne, ha nem ők jutnának be a csoportkörbe. Ha pedig az így lesz, akkor október 9-én, a DVTK Hun-Therm a Basket Landes ellenfeleként játssza az idei Euroliga szezon első meccsét.

A női kosárlabda Euroliga selejtezők első mérkőzéseinek eredményei

Besiktas JK (török) – Basket Landes (francia) 70-84 (17-16, 11-23, 19-21, 23-24)

Zabiny Brno (cseh) – Tarr KSC Szekszárd (magyar) 67-66 (15-16, 16-18, 17-13, 19-19)

CSM Constanta (román) – Casademont Zaragoza (spanyol) 57-75 (23-23, 13-13, 11-21, 10-18)