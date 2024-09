Nehezebb lesz

Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője a következőket mondta:

– Aki itt volt, átélte velünk a tavalyi szezont, itt volt a bajnoki cím megnyerésénél, az szeretné ezt újra átélni. De nem lehet mindig bajnoknak lenni, ám folyamatos az építkezés, és ezt szeretnénk tovább vinni, évről évre, hogy rutinosabbak, tapasztaltabbak tudjunk lenni. A pár igazolás is ennek jegyében történt, a csapat magja, a meghatározó játékosok maradtak, akik diósgyőri szívvel játszották végig a szezont. Rettenetesen kemény párharcok várhatók, a tavalyi szezonban látottaknál mindenki erősebb lesz. Ritka, hogy egy csapat egy vereséggel tudjon végigjátszani egy alapszakaszt, ez tavaly nekünk sikerült. Kiélezett csatákra számítunk, már az alapszakaszban is. Emellett az Euroligában is újfajta lebonyolítás lesz, aki nem tud továbbjutni a csoportból, az az Európa Kupában folytatja, úgyhogy nagy tétje van a csoportkörnek, a szezon elejének. Ehhez kérjük a támogatást. A csapat nagyobb része ma edzett, egy kisebb része nem, és nem biztos, hogy a szezon elején mindenki pályára tud majd lépni, sérülés miatt. Nem lesznek könnyű mérkőzések, de ahogy megyünk előre, úgy leszünk egyre erősebbek, és remélhetőleg jobbak is. Lesz az évadban két válogatott meccs is itt, Miskolcon, novemberben és februárban itt játszik majd a csapat, és ebben több diósgyőri játékos is érdekelt lesz.