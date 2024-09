A női kosárlabda Euroligában kedden este lejátszották azt a selejtezőt, amely a DVTK Hun-Therm csapatát is érintette. Ugyanis a legrangosabb kontinentális sorozatban, 16-os mezőny A jelű négyes csoportjában, – amelyben a diósgyőriek is szerepelnek – egy hely még kiadó volt, az ide jutásért selejtezőt kellett vívniuk a csapatoknak. A francia Basket Landes azok után, hogy a múlt héten a török Besiktas otthonában nyerni tudott, otthon is jobbnak bizonyult, így a gall bajnokság tavalyi ezüstérmese lett az A-csoport utolsó tagja. Ezzel az is eldőlt, hogy az Euroliga csoportkör 1. fordulóban a Basket Landes otthonában lép pályára a DVTK Hun-Therm csapata, illetve már az is tudható, hogy mikor: két hét múlva, október 9-én, szerdán 19.30-kor csap össze a két gárda.

Női kosárlabda Euroliga selejtező visszavágó

Basket Landes (francia) – Besiktas JK (török) 80-58 (25-15, 9-15, 25-16, 21-12)

Az EL csoportkörbe jutott: a Basket Landes, kettős győzelemmel, 164-128–as összesítéssel.

A Besiktas a kontinens második számú sorozatában, az Európa Kupában szerepel.