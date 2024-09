A labdarúgó NB I 8. fordulójában szombaton 15.00-tól Diósgyőri VTK – Zalaegerszegi TE FC mérkőzést rendeznek. A vendéglátó csapat jó szériában van, zsinórban négy meccs óta veretlen, és még csak gólt sem kapott, a bajnokcsapat, a Ferencvárosi TC elleni hazai, 2-0-s vereséget követően összesen 8 pontot szerzett. A teljességhez azonban az is hozzátartozik, hogy az előző két fordulóban gólképtelennek bizonyult a DVTK, miután a Debreceni VSC-t idegenben 1-0-ra legyőzte, majd a Kecskeméti TE elleni ugyanilyen arányú sikert ért el, előbb az ETO FC Győr ellen hazai pályán, majd az Újpest FC ellen vendégként végzett 0-0-ra. Ez utóbbit jó eredménynek számít, de egy picit árnyalja a képet, hogy a Diósgyőr egy hete az utolsó 20 percben emberelőnyben játszott, és ekkor a győzelem elérésére is jó esélye volt.

Az előző hetekben a piros-fehér gárda a védekezésre helyezte a hangsúlyt, nyilván nem lesz másként ez most sem, de az Újpest FC elleni, idegenbeli döntetlen akkor lesz igazán értékes, ha ezúttal sikerül nyerni, a Zalaegerszegi TE FC ellen. Erre a DVTK-nak minden esélye megvan, szinte minden a Diósgyőr mellett szól.

Hiányzók

A piros-fehéreknek ugyan lesznek hiányzói, a tartósan sérült Popadiuc és Drzegic mellett Bényei sem bevethető, betegség miatt, míg Edomwonyi az előző fordulóban összeszedte ötödik sárga lapját, emiatt a mostani bajnokit ki kell hagynia. Pozitívum viszont, hogy Acolatse eltiltását, – akit a Győr elleni bajnoki után 2 meccsre meszelt el a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága, – lefelezték, a játékos fellebbezése miatt 1 meccsre csökkent a büntetés, amit az előző fordulóban letöltött, így ő rendelkezésre áll, illetve a bal oldali védőnek szerződtetett, ír, nigériai kettős állampolgárságú Valentino Adedokunnal is bővült a keret. Nagy kérdés, hogy a több héten át vállsérüléssel bajlódó 21 éves játékos visszanyerte-e már a bevetéshez szükséges erőállapotát.

– A legutóbbi négy mérkőzésen úgy szereztünk nyolc pontot, hogy gólt sem kaptunk. Igazán nagy helyzetet is alig tudtak kialakítani az ellenfelek, de azért még mindig tudunk javítani a védekezésünkön. Támadásban, különösen a befejezésben pedig muszáj javulni. Helyzeteket eddig is tudtunk kialakítani, a Győr és az Újpest ellen is mi kerültünk ziccerekbe, de ezek sajnos kimaradtak. A győzelemhez hatékonyabban kell gazdálkodni a lehetőségekkel. Sokat számít a nyugalom, aki bízik magában, annak van türelme még egy másodpercet várni, és akkor biztosabban tudja értékesíteni a kínálkozó helyzetet – mondta Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője, aki a mostani a meccsről a következőket nyilatkozta: – A ZTE ellen nehéz mérkőzésre számítok, mert a zalaiak stabil védekezésből igyekeznek gyors támadásokat vezetni, és tele van a keretük olyan labdarúgókkal, akik képesek kevés labdaérintésből az ellenfél kapuja elé érkezni. Rengeteget tanultunk a legutóbbi egerszegi mérkőzésünkből, ahol súlyos árat fizetünk a labdavesztések miatt, ők pedig lekontráztak minket. Ezért szombaton sokkal okosabban kell játszani, bízom benne, hogy megmutatjuk, mennyit fejlődtünk azóta.