Négy és négy

A hazai csapat kezdője négy helyen módosult az egy héttel ezelőtti, a Kecskeméti TE-t Diósgyőrben 1-0-ra legyőző tizenegyéhez képest, ami az előzetes tervek szerint csak három lett volna, ebből kettő kényszerű okok miatt. Ugyanis az előző bajnoki közben sérülés miatt kellett lecserélni Chorbadzhyskit és Komlósit, akik nem jöttek rendbe, míg Rakonjac – aki ezúttal is kezdő lett volna – pénteken betegedett le, kapta el a nyári vírust, ami rajta kívül Bárdost és Huszárt is távol tartotta a meccstől. Klimovichnak most csak a kispadon jutott hely, Lund, Vallejo, Pozeg Vancas és Edomwonyi pedig a kezdő sípszóra készülődhetett (a már említetteken kívül, a szintén sérült Bényei, Popadiuc és Drezgic, valamint két fiatal, Derényi és Herbák nem volt keretben a DVTK-nál).

Nem csak a hazaiak, a vendégek is négy helyen változtattak: Vera, Lukic és Skvarka csak kispados volt, Csontos pedig nem volt keretben a két héttel ezelőtti, a Kecskeméti TE otthonában 2-1-es vereséget szenvedett kezdőhöz képest (a múlt hétre kiírt, Puskás AFC elleni bajnokijukat decemberre halasztották a győriek), Vianna, Bitri, Diarra és Anton viszont bizalmat kapott. Érdekesség, hogy az előző mérkőzésük óta négy légiós szerződtetését is bejelentették a Rába-partiak, akik közül a két belső védő, a brazil Heitor, a cseh Kasa, valamint a balhátvéd, a horvát Stefulj a kispadra került, a togói csatár, Ouro pedig oda sem.

További érdekesség, hogy a hazaiak 3, a vendégek 2 magyar játékossal álltak fel a kezdőben, és közülük mindkét oldalon egy-egy U20-as játékos volt.

Húsz perc után

Nem sok minden történt a meccs első húsz percében, aztán amikor az addig szinte csak a védekezéssel törődő vendégek az első kontrájukat extrán veszélyesre gyártották, beindult a bajnoki. Válaszként Edomwonyi hibázott el egy nagy ziccert, majd újabb, győri góllal kecsegtető támadást követően, Pozeg Vancas közeli lövését védte a zöld-fehérek kapusa. Kezdett foci alakulni a pályán, a vendégeken az látszott, hogy van bennük sebesség, hogy egyéni kvalitások tekintetében nem állnak rosszul, de az is szembetűnő volt, hogy nem mindig értették meg egymást, hogy csapatjáték szintjén van még hová fejlődniük. Viszont nagyon harcosak voltak, de ezen a téren a DVTK-ra sem lehetett panasz. Az az első játékrészben nem született gól, annak ellenére, hogy ez mindkét csapat játékában benne volt, így viszont mindkét együttes maradhatott a meccs előtt eltervezett forgatókönyvénél.