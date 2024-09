Latin-Amerikát idéző, forró hangulatban ért véget a múlt szombaton a DVTK – Győri ETO FC NB I-es labdarúgó mérkőzés.

A 0-0-s döntetlennel zárult találkozót követően balhé robbant ki a pályán, amely – a játékteret illetően – úgy kezdődött, hogy amikor Bogár Gergő játékvezető lefújta a meccset, és Marco Lundnál volt a labda, a dán védő előre ívelélését, mivel már már vége volt a meccsnek, és nem volt jelentősége, hogy hová kerül a játékszer, a győriek kapusa, Samuel Petrás teátrális jelenettel beengedte azt a kapuba. Történt mindez a hazai ultra szektor előtt, ahonnan többen, ironikusan gólt kiáltottak, ami után a kapus kimosolygott a drukkerekre, majd a kulacsából kortyolva feléjük köpte ki annak tartalmát. Ez olaj volt a tűzre, és ezt a cselekedet kérte számon tőle a levonulás közben a diósgyőri Holdampf Gergő, ami után egy kisebb tumultus alakult ki, mert előbb a hazai labdarúgók egy része gyűlt a hálóőr köré, majd a győriek siettek csapattársuk védelemére. A gyorsan lejátszódó jelenetek már majdnem majdnem nyugvópontra értek, amikor a DVTK cerberusa, Karlo Sentic gondolta úgy, hogy kollégájának tart egy kis kapusiskolát, illemből, és ekkor már nem csak a labdarúgók, hanem a kispadon korábban helyet foglaltak közül is többen is pályán voltak, köztük Tuska János, a DVTK kapusedzője, aki Senticet meglökő, arrébb tessékelő győri Mijan Kipricot a nyakánál fogva húzta hátra, és hasonlóan járt el, Elton Acolatse is. A dulakodás még eltartott pár másodpercig, de nm egyszerre higgadt le mindenki, a diósgyőri Francisco Feuillassiert erősen kellett csillapítani, ebben csapattársa, Alexander Vallejo közreműködött.

Az események után négy nappal került a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága elé az ügy, de a meccs után piros lapot kapott három szereplő közül csak a két diósgyőri ügyét tárgyalták, és ezek után Acolatsét 2 bajnoki meccsről tiltották el, ami azt jelenti, hogy csak az október 5-i, Nyíregyháza SFC elleni idegenbeli mérkőzésen szerepelhet újra, míg Tuska kapusedző 3 mérkőzésre szóló büntetést kapott, így neki az említett összecsapást is ki kell hagynia, nem ülhet a kispadon még ezen a találkozón sem.

A harmadik kiállított, Samuel Petrás ügyét nem is tárgyalták. Mivel a kapust két sárga lapot kapott a meccsen, és azért járt neki a piros is, határozat nélküli eltiltásban részesült, 1 bajnoki mérkőzést kell automatikusan kihagynia.