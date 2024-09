A labdarúgó NB I 8. fordulójában lejátszott Diósgyőri VTK – Zalaegerszegi TE FC mérkőzés (2-1) után a két csapat vezetőedzője értékelte a látottakat.

Vladimir Radenkovic (DVTK): – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, kiváló támadásokat vezettünk, helyzeteket alakítottunk ki, gólt is szereztünk, az első félidőben jó pillanatokat éltünk át. A második játékrész másképp indult, 5-10 percen át hiányzott az energia, a fiúk azt érezték, hogy nyomás van rajtuk, de amikor jöttek a cserék, változott a helyzet. A kispadról érkezőkre büszkék lehetünk, pluszt tudtak hozzá tenni, ennek köszönhetően sikerült megnyerni a mérkőzést. Ma úgy állítottam össze a védelmet, hogy a két szélen olyanok játszottak, akik középső védők voltak, és róluk azt kell tudni, hogy nincsenek még hozzászokva ahhoz, hogy fel alá mozogjanak, hogy a támadó harmadba odaérjenek, de idővel ez változik majd, Szatmári is Sanicanin esetében. Ám vannak jó jelek, Sanicanin gólpasszt adott, Szatmári pedig gólt szerzett. A jövőben még inkább fejlődni kell ezen a téren, és még jobban használni kell a széleket, mint ezen a napon. Volt egy olyan rész, amikor mintha meg lettek volna ijedve a játékosok, mintha az járt volna a fejekben, hogy az egygólos előnyt tartsuk, amikor vezetünk. Dolgozunk kell azon, hogy ez ne fordulhasson elő a jövőben. A mai meccsről még két dolog: az egyik, hogy a fiatal játékosok nem álltak készen arra, hogy egy ilyen mérkőzésre beállítsam őket, a másik, hogy Vallejo a meccs előtti este belázasodott, ötven százalékos teljesítményre volt képes, és ezek miatt sakkozni kellett a energiákkal és a játékpercekkel.

A diósgyőri szakvezetőt, a jövő hét szombati, Nyíregyháza SFC elleni rangadóról is kérdezték, amelyről a következőket mondta:

– Amikor 10 évvel ezelőtt itt dolgoztam Diósgyőrben, kimaradt ez a rangadó, akkor nem találkozott egymással a két csapat, most először lesz részem ebben, most fogom megtapasztalni, hogy miről szól ez élőben. Természetesen sokat hallottam erről, a körülöttem lévők sokat beszélnem róla, így nagyon várom ezt a mérkőzést.