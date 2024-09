Itthonról haza

Az unoka élete máris kész regény: Sunny Magyarországon született, édesanyja azonban tajvani.

– A fiam eddig tízszer ment itthonról haza, azaz tőlünk Tajvanra – folytatta Somogyi László. – Évente egyszer repülünk a feleségemmel az ázsiai szigetországba, ahová természetesen velünk tart Sunny is. A kicsi – aki a budapesti Kaffka Margit Általános Iskola 6. osztályos tanulója – anyanyelve a magyar, de kiválóan beszél angolul és kínaiul is, ez pedig nem is olyan sokára főnyeremény lesz számára. Még egész kicsi volt, amikor már vettem neki egy gépet és ha ténylegesen kiköt ennél a műfajnál, kap egy komoly járgányt tőlem. Nem erőltetek rá semmit, de tizenöt, vagy tizenhat éves korában majd el kell döntenie, hogy profivá akar-e válni. Jávorkúton most megnyerte a sprintet, erre ment rá, produkcióját kupával ismertük el, a serleget pedig boldogan vette át. Már csak azért is, mert ismerte és imádta a nagyapját, akinek nevét csak úgy tudta kimondani, hogy pitypapa. Az már csak hab volt a famíliánk tortájára, hogy a díját én adhattam át neki.