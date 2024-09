„A kétnapos rendezvény azzal hirdettük meg, hogy különleges élményt kínálunk felnőtteknek, a gyerekeknek és a nézőknek is” – kezdte Somogyi László, a névadó fia, majd így folytatta:



Apáról fiúra

„Az esemény mindenkinek lehetőséget adott arra, hogy átélje egy viadal izgalmát. Családtagként ezt kell mondanom: Somogyi József most is vigyázott ránk, hiszen szombaton délelőtt a Bükkben még sütött a nap, vasárnap azonban már őszies idő volt, de csak kevés csapadékot kaptunk. Az első napon száznyolcvanan pattantak nyeregbe, másnap a túrát töröltük, a Boschnál pedig száztizenhat kicsi jelent meg és ez rendkívül magas szám. Köszönet érte a szülőknek, akik nem idejtek meg az égiek okozta izgalmaktól. Nekem, mint édesapának, rendkívüli élményben is részem volt. Ez a műfaj apáról fiúra száll a családunkban, ennek jegyében igencsak boldog voltam, hiszen a mindössze tizenegy esztendős fiam, Somogyi Sunny Jávorkúton megnyerte a sprintszakaszt.”





Kerékpár: eredmények

Bükk Kupa: az országúti és hegyi nyertesek

U13: Nagy Valent Marcell (Kis-Galya KSE) 28:41,8. U15: Császár Bendegúz (Kis-Galya KSE) 27:49,2. U15 hegyi: Hegedűs Bendegúz (DVTK Cycling Team) 40:11,4. U17: Fehér Dániel (Miskolci Road Cycling Club Egyesület) 25:25,7. U19: Szemán Gellért (egyesületen kívüli) 30:02,0. U19 hegyi: Fekete Dávid (e. k.) 29:20,6. Elit1: Szondi Dávid (Miskolci Road Cycling Club Egyesület) 24:07,8. Elit2: Kovács Gergő (Miránk DOMKK) 23:25,4. Elit2 hegyi: Zsidai Sándor István (KTM Team Hungary) 27:39,5. Master: Petró Károly (ASE) 22:08,2. Master hegyi: Hriczó Gergő (e. k.) 32:05,5. Szenior1: Nyirkó Attila (MRCC) 24:00,2. Szenior1 hegyi: Vass Tamás (e. k.) 29:27,4. Szenior2: Muhari Csaba (Alba Országúti Kerékpárosok) 37:13,6. Szenior2 hegyi: Pallos Zoltán (MRCC) 40:42,5. Szenior3: Fenyvesi Ferenc (MRCC) 1:03:47,6. Női 15: Bodnár Réka (DVTK Cycling Team) 33:52,7. Női 15 hegyi: Kustos Dorka (e. k.) 1:08:00,4. Női 17: Holló Sára (Mátra Biker Sport Club) 42:17,0. Női elit: Balogh Zsófia (e. k.) 39:12,2. Női elit hegyi: Darvas Katalin (e. k.) 39:48,5. Női master: Horváth Gréta (ASE Kerékpár) 29:56,8. Női szenior: Ducza Valéria (TREK SE) 32:56,1.

Női szenior hegyi: Kunfalvi Mariann (e. k.) 51:19,5. Páros hegyi: Kőszegi Csaba, Kakuk Simon (TREK SE) 37:34,2. 3-as csapat: MRCC II (Fehér Dániel, Nagy Ottó, Sipos Roland) 29:27,7. 4-es csapat: MRCC (Somogyi László, Somogyi Sunny, Simon Tamás, ifj. Simon Tamás) 41:41,3.