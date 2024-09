Labdarúgás: NB II, 6. forduló

Opus Tigáz Tatabánya – Kolorcity Kazincbarcika SC 0–7 (0–5)

Tatabánya, 1500 néző. V.: Bana (Király Zs., Kulman).

Tatabánya: Lóth – Jagodics M., Kiprich D., Buna (Letenyei, 16.) – Szegleti, Katona, Csernik (Német, 76.), Vida (Székely, 46.) – Árvai (Varga D., 61.), Eördögh, Jelena (Soltész, 16.). Vezetőedző: Gyürki Gergely.

Kazincbarcika: Fadgyas – Polgár K., Debreceni Á., Demeter – Csatári, Lucas (Ádám F., 70.), Varga J. (Szamosi, 70.) – Ternován (Ferencsik B., 46.), Szabó M., Bódi Á. (Herjeczki, 60.) – Pintér Á. (Balázsi, 60.). Vezetőedző: Erős Gábor.

9. perc: Lucas adott remek labdát Szabó M.-nek, aki egy pattanás után, 15 méterről átemelte a játékszert a kifutó Lóth felett, 0–1.

12. perc: Lucas szerzett labdát a bizonytalankodó hazai védőktől, Csatárihoz játszott, aki 12 méterről a léc alá bombázott, 0–2.

15. perc: Bal oldali akció végén Bódi adott középre, az érkező Lucas pedig a védők szorításában négy méterről a kapuba lőtt, 0–3.

18. perc: Pintér húzott el a jobb oldalon, keresztlabdáját Bódi vette át, majd balról, 13 méterről a bal felsőbe tekert, 0–4.

44. perc: Lucas a bal oldalon vehetett át egy keresztlabdát, majd 10 méterről a jobb kapufa segítségével a hálóba lőtt, 0–5.

54. perc: Szabó M. négy méterről, balról, éles szögből a hosszú alsóba lőtt, 0–6.

85. perc: Herjeczki balról elvégzett szöglete után Debreceni fejelt három méterről a tatabányai kapuba, 0–7.

Sárga lap: Árvai (51.), Soltész (55.), Katona (89.).

Jók: senki, ill. az egész csapat

Gyürki Gergely: – Ezt a meccset sehogy, illetve csak negatívan lehet értékelni. Az elejétől fogva csúszott a gépezet, csúsztak a reakciók, illetve bizonyos játékszituációkra nem is reagáltunk. Az ellenfél az első három lehetőségét kíméletlenül kihasználta. Azt követően morálisan nagyon mélyre kerültünk, amiből nem tudtunk kijönni. Teljesen megérdemelten osztálykülönbség volt a csapatok között, gratulálok a Barcikának.

Erős Gábor: – Örülünk annak, hogy nyertünk, komoly arányban. Továbbra is szerényen szeretnénk tenni a dolgunkat, ahogyan eddig. Látszódott a srácokon, hogy élvezték a játékot, hatalmas önbizalommal futballoztak, ez most nagyon kerek volt ez a történet. A vége felé lehetőséget tudtunk adni fiataloknak is.