Hosszú nyári szünet végéhez közeledik a szakág. A legjobb hazai ralisok utoljára még júliusban Székesfehérváron találkoztak egymással, tehát szűk két hónapot követően ülnek ismét autóba a versenyzők. Ezúttal is az ország nyugati részében csatáznak a párosok, ugyanis a következő viadal központja Győrben lesz. A Rába-parti településen másodszor rendeznek első osztályú futamot, a tavalyi debütálás után a résztvevők most már nagyjából sejthetik, hogy mi vár rájuk. Tempós, lobogós pályák és egy rendkívül látványosnak ígérkező belvárosi szakasz is. Valamint komoly csata az élmezőnyben, hiszen a bajnoki cím és a dobogós helyezések közel sem dőltek el.

Előkelő helyre vágynak

Bodolai László és Deák Attila ebből a szempontból egy kicsit partvonalon kívülről figyeli eseményeket, a versenyen azonban szeretnének beleszólni az előkelő helyezések sorsába.

Fehérváron a harmadik helyen álltunk, amikor dupla defektet kaptunk. A második nap így teljesen kimaradt számunkra, majd jött a hosszú szünet, ezért most már alaposan ki vagyunk éhezve a versenyzésre - fogalmazott érdeklődésünkre Bodolai László. - Nagyon várjuk már, hogy ott legyünk Győrben, mert tavaly is jó volt ez a rendezvény. A pályabejáráson még nem ezt gondoltam, a verseny azonban nagyon élvezetesen alakult. Nem csak azért, mert hatodikként zártunk, de a tempós gyorsaságik is megfogtak a hétvége során. Az egy évvel ezelőtti tapasztalatokat igyekszünk felhasználni, bár nyilván lesznek dolgok, amin változtatni fog a rendező.

Lesznek változások

A hírek szerint a belvárosi szakasz nyomvonala fordított irányú lesz, a Rábaringen esedékes gyorsasági pontos útvonala viszont még nem ismert a párosok előtt. Az érdeklődés egyébként jónak mondható, hiszen a különböző bajnoki osztályokban összesen 130 páros adta le a nevezési szándékát. Az aszfaltos versenyen a HUMDA Rally1 mellett a Rally2, a Rally3 és a Historic mezőnye is látható lesz.

Meleg, kiszámítható időjárás lesz, ami ebből a szempontból megkönnyíti a felkészülést - folytatta Bodolai László. - Az autót a hétvégére a csapat felkészítette, de az M-Sporttól a fejlesztést továbbra sem kaptuk meg, vélhetően erre az évre ez már így is marad. Pedig fontos lett volna, mert a hűtésben nagyot léphettünk volna előre. Jelenleg ugyanis elég lomha a Ford, mert a hőségben nem kap elég hideg levegőt. Bízunk benne, hogy így is ott leszünk majd a Győr Rally élmezőnyében, és a tavalyihoz hasonlóan jó élményekkel zárjuk a hétvégét.