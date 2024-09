A vármegyei triatlonos, Lehmann Bence nyerte a kölni középtávú versenyt.

A Tiszaújvárosi Triatlon Klubot képviselő Lehmann Bence rendkívül érett versenyzéssel nyerte meg a szeptember 8-án, vasárnap, Németországban megrendezett Carglass Köln Triathlon 70.3-as, középtávú viadalát, mely első PTO-győzelme is egyben. Németország – Roth és Frankfurt után – harmadik legnagyobb triatlonversenyén nem kevesebb, mint 3700 induló volt. A profi férfiak mezőnyében a helyiek mellett, többek között brazil, cseh és dán riválisok is csatáztak a mind jobb helyezéskért.

– Az 1900 méteres úszás elég könnyen ment, hamar elszakadtunk hárman a mezőnytől, fél távnál előre mentem és végül így fejeztük be az első számot – fogalmazott a kölni verseny végén Lehmann Bence. – Nagy élmény volt a Rajnában úszni, a város közepén. A táv nagy részét sodrással lefelé teljesítettük, így eléggé lehetett haladni, viszont a hidak alatt komoly hullámok voltak, azok a szakaszok hasonlítottak egy tengeri úszáshoz. A 90 km-es kerékpározás első körét még hárman teljesítettük, váltogattuk a vezetést, majd a kör végére csatlakozott hozzánk három versenyző, így együtt tettük meg a következő két kört. Az utolsó kör elején a német Franz Löschke állt előre, itt sejtettem, hogy nem csak az utat akarja nekünk mutatni. Ezután elég komoly tempóváltás következett, ahol meg is szakadt a sor. Ekkor épp a 3-4. helyen voltam a csoportban, viszont mikor realizáltam, hogy Löschke eltávolodott egy kicsit, tudtam, menni kell, nem szabad arra várni, hogy valaki majd felhúz bennünket, túl sok verseny ment már el így. Szóval leszegtem a fejem és következett mintegy 7 perc, 400 wattos teljesítmény környékén, és „már” fel is zárkóztunk. Innentől a leszállásig együtt tudtam maradni a vezetővel, majd négyen kicsit elszakadva szálltunk le a bringáról.

Még kicsit növelte

A Tisza-parti ,,három tusás" így folytatta:

– Ekkor jött a következő felismerés, láttam, hogy Löschke már a kerékpározás alatt is viselt zoknit, így tudtam, gyors depózásra lesz szükségem, és rögtön zárkózással kell kezdenem a 21 km-es futást. Hála istennek a lábaim hamar elindultak, így 1,5-2 km után utol is értem a vezetőt, de eszemben sem volt beállni neki vezetni, futottam tovább a saját tempómat. Az első kör után 20 mp körüli volt az előnyöm és jó erőben éreztem magam. A fóromat még kicsit növelni tudtam a célba érkezésig, így megszereztem életem első PTO – Professional Triathlon Organization – verseny dobogóját, ami rögtön egy első hellyel sikerült. Nagyon boldog voltam, hiszen végre egy olyan versenyt mentem, ahol azt mutattam, amit tudok valójában!

Egy pár nap könnyű edzés után kis pihenés következett, de Lehmann Bence szerdán indult tovább Spanyolországba, ahol egészen az október 8-ig, a barcelonai Ironman-ig edzőtáborozik. Ez lesz idén az utolsó versenye, ahol nagyon szeretne jól szerepelni.

– Van még majd’ egy hónapom finomítani a formán. Bízom benne, hogy egy jól összerakott, okos versenyzéssel én lehetek az első magyar, akinek 8 órán belül sikerül teljesíteni a klasszikus hosszútávot! – hangsúlyozta.