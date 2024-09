Az NB II-es feljutó csapatból maradt maga Szabó Dávid, Tóth Tamás, Bortnyák Szilárd, Málik Mihály, Balogh Tibor, Madarász Máté, Dálnoki Máté Árpád, Roha Róbert, Bodó Benedek, Hegedűs Pál és Sramkó Ronald, a PSE nagypályás együtteséből becsatlakozott Juhász Vince, Lekli Soma, Horváth Zsolt, és Keményffy Máté, új szerzemény a korábban a MEAFC-ban játszó trió, Gergely Richárd (nagypályán Sajóbábony), Mészáros Balázs (nagypályán Szirmabesenyő), Varga László (nagypályán Felsőszolca).

– Elég bő a keret, amiben vannak azért még pillanatnyilag sérültek is – tette hozzá Szabó Dávid, aki a bőcsi vármegyei II-es gárdában is rúgja a labdát. – Azért megpróbálunk majd az adott összecsapásokon 12 fővel kiállni, hiszen vélhetően mindig lesznek hiányzók munkahelyi, családi, vagy egyéb dolog miatt. Egy hónapja elkezdtük a felkészülést a szezonra, szerdánként este fél 9-től tréningeztünk a kazincbarcikai Kazinczy-csarnokban. Szeretném megjegyezni még: örülök, hogy Borsodban van két NB II-es csapat, a futsal szerencsére kezd itt, nálunk visszatérni a régi kerékvágásba, remélem, egyszer ismét lesz a vármegyének NB I-es klubja is.