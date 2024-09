Kisgyőr KSE – Bogács Gyógyfürdő SE 2-5 (0-3)

Kisgyőr, 80 néző. V.: Tóth II. T. (dr. Pocsai, Papp R.).

Kisgyőr: Batári – Barsi, Kolompár Miklós, Kolompár Mihály, Merucza (Kis Z.), Kékedi, Rózsa, Török, Petruska, Németh (Vitárius), Kótai. Edző: Fejes Gábor. Bogács: Szabó L. – Salavári, Czeglédi, Pap M., Farkas, Stefanecz, Kovács I., Harázi (Nagy D.), Csörgő (Varga P.), Egyed (Pozsomai), Kiss A. (Nagy L.). Elnök: Farkas Csaba. G.: Kolompár Mihály (2), ill. Czeglédi (2), Farkas, Kiss, Nagy L. Jók: Rózsa, Kótai, Kolompár Mihály, ill. az egész csapat.

Török Márton csapatvezető: – 15 percig fürödtünk a bogácsi termálban. Aztán játszottunk egy nagyjából egál meccset. Sok helyzetet hagytunk ki ma is, de el kell ismernem: a Bogács megérdemelten győzött. Gratulálok nekik!

Czeglédi Márk csapatvezető: – 3 gól után bealudtunk az első félidő hátralevő részében. A második játékrészben kiegyenlítettebb lett a játék, volt helyzet itt is ott is. Ennek ellenére megérdemelten győztünk. Sok sikert a továbbiakban Kisgyőrnek!