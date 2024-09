Szombaton a vármegye bajnokságát rendezi a DVTK Kajak-Kenu szakosztálya, illetve a Kökény Roland Regionális Akadémia.

Szombaton 9.30-tól tartják Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye kajak-kenu bajnokságát, a helyszín a város határában található Csorba-tó lesz, ahol 9.30-ra tervezik a kezdést. A verseny 2021 óta ,,Veréb Krisztián Emlékverseny" is. Amint az ismert, a pályafutását Miskolcon kezdő sportoló, későbbi olimpiai bronzérmes Veréb Krisztián 2020. október 24-én hunyt el, mindössze 43 esztendősen, a Dominikai Köztársaságban, motorbalesetben. Nevelő edzői Sándor Rajnai és Attila Guba voltak. A verseny méltó összefogása is a miskolci egyesületeknek: a Diósgyőri Kajak-Kenu SC, a Borsodi Örökmozgó Vízisport Alapítvány és az MVSC is területet, motorcsónakokat biztosít a viadal sikeres lebonyolításához.