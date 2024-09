A párizsi olimpián szereplő magyar atlétika csapatban volt egy vármegyéhez kötődő sportoló is. A sátoraljaújhelyi születésű, a bodrogközi Karcsáról származó Nemes Rita női hétpróbában indult, és végzett a 18. helyen (honfitársa, Krizsán Xénia a hetedik helyet szerezte meg). Az MTK válogatott versenyzője még bő 22 évvel ezelőtt a Miskolci VSC-ben lett igazolt versenyző, azok után, hogy egy vármegyei versenyen felfedezte a zöld-fehér klub trénere, Drotár Ottó, aki beszélt a karcsai általános iskola akkori testnevelőjével, Molnár Istvánnal, illetve Rita anyukájával is.

Utazások Miskolcra

– Valószínű, hogy ha anya nem jár utána ennek a dolognak, és nem hívja fel Ottó bácsit, akkor bizonyos, hogy kézilabdázó lettem volna, és nem atléta – kezdte lapunknak adott nyilatkozatát Nemes Rita. – Előtte, addig, éltem a normál gyerekek életét, Molnár István tanár úr gyerekeivel együtt nőttem fel, nagyon közel laktunk egymáshoz. A karcsai iskola mögött volt egy bitumenes pálya, szinte minden délután ott voltunk, általában fociztunk. Sok fiú barátom volt, mozgékony voltam, rúgtuk a labdát. Pista bácsi nagyon jól tudta oktatni a kézilabdát, ő adta az alapokat a később, magas szintre eljutott Tóth Katalinnak, és Dakos Noéminek is. Szóval teljesen úgy nézett ki, hogy én is ebben a sportágban próbálom ki magam, amíg el nem jött az az ominózus atlétika verseny Miskolcon. Anyukám megbeszélte a tennivalókat Drotár Ottóval, és elkezdtem hozzá feljárni edzésre, heti kétszer, hatodikosként. Volt, hogy édesanyám jött velem – aki egyedül nevelt bennünket –, és volt, hogy a nővérem, ez egy nem kis áldozat volt a részükről. A tanítási órák után felültünk a volánbuszra Karcsán, bementünk a sátoraljaújhelyi MÁV-állomásra, ahonnan körülbelül két óra volt az út, megcsináltuk az edzést, és jöttünk vissza. Volt olyan, hogy visszafelé Ottó bácsi kísért el, Mezőzomborig, ahol lakott, onnan egyedül mentem tovább Újhelyig. A mai fiatalok, fiatal sportolók ilyet el nem tudnak képzelni, mások már a körülmények, a lehetőségek. Hétvégente sem volt pihenő, jöttek a különböző versenyek, reggel 6-kor ismét elindultam otthonról, és 15-16 óra között értem haza. Igazából az a furcsa, hogy mindezt sosem tekintettem tehernek. Amióta elkezdtem ezt az egészet, rengeteg emberrel dolgoztam együtt, akik segítettek, támogattak, bíztak bennem. Elsősorban az édesanyám, ha ő akkor nem úgy dönt, akkor most biztosan nem beszélünk atlétikáról, Párizsról. Ottó bácsit már említettem, de köszönet a már elhunyt Schweickhardt Gyula bácsinak a dobó edzésekért, Matisz Lászlónak, Szász Lászlónak, akikkel nagyon élvezetes volt a munka Miskolcon. Komoly tét nem volt, csak csináltam, amit kellett, mindig javulgattam, és jöttek az eredmények is. Akkor álmomban nem gondoltam, hogy én olimpikon leszek, ekkorát sosem mertem álmodni, főleg akkor nem, amikor 2009-ben abbahagytam. Szürreális is egy kicsit, hogy megtörtént.