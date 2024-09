Vasas FC – Mezőkövesd Zsóry FC (Budapest, Illovszky-stadion, hétfő, 20.00)

Csertői Aurél, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője:

– Számomra egyértelmű, hogy az NB II legerősebb játékosállománya a csodálatos múlttal rendelkező Vasas. Az angyalföldiek legutóbb csak hajszállal maradtak le a feljutásról. Mi lendületbe jöttünk, a Csákvár ellen továbbjutottunk a Magyar Kupában, aztán hazai környezetben bajnoki összecsapáson legyőztük a volt élvonalbeli Kisvárdát. Most azonban nekünk még az eddigi játékunkat is felül kell múlnunk annak érdekében, hogy a fővárosban pontot, vagy pontokat szerezzünk. Harcos és agresszív játékot várok a csapattól. A hétfő esti kezdés, bármennyire is szokatlan az időpont, nem számít, meccset kell játszanunk és ezt ott és akkor tesszük, amikorra és ahová a sorsolás szerint mennünk kell.

A dél-borsodiak keretének tagjai közül Doktor, Illés B. és Posztobányi sérült, egyikük sem szerepelhet, a többiek azonban a szakvezetés rendelkezésére állnak.

Az MZSFC várható kezdőcsapata: Juhász I. – Horváth K., Zachán, Bora, Kállai K. – Zvekanov, Cseri, Varjas Z., Vajda S. – Szalai J., Bartusz.