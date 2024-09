Drahos Lászlót díjazta idén a vármegyei kosárlabda-szövetség.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kosárlabda Szövetség vezetése és tagsága 2022-ben díjat alapított, melyet a sportág népszerűsítéséért, fejlődéséért hosszú évtizedeken át kimagasló munkát végző edzőknek, testnevelőknek, sportvezetőknek ítélnek oda. A hálát és tiszteletet is jelképező „Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kosárlabdázásáért”-díjat 2024-ben a miskolci Drahos László vehette át dr. Fazekas Csabától, a vármegyei szövetség elnökétől és Bene Szilárdtól, a vármegyei szövetség ügyvezetőjétől.

Drahos László 1967-ben, a Földes Gimnáziumban, a legendás Osgyáni Zoltán tanár úr kezei alatt kötött életre szóló barátságot a kosárlabdával. 1970-től, 3. osztályos korától az MVSC csapatában játszott. Szintén 1970-ben tette le a játékvezetői vizsgát. Az érettségit követően Kazincbarcikán kezdte meg főiskolai tanulmányait, ahol a KFSC IIII. osztályú együttesét erősítette. 1973-75 között, sorkatonai szolgálata alatt a Tatai AC harmadik vonalban érdekelt gárdájában folytatta a játékot. Leszerelését követően, 1975-től egy évet a MEAFC NB I-es csapatának tagja volt. Mivel térdei nem bírták a terhelést, 1976-ban felhagyott az aktív játékkal és elkezdte a Testnevelési Főiskola középfokú edzői képzését, melyet 1978-ban fejezett be. Két éven át a miskolci Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Intézetben foglalkozott a tehetséges lányokkal.

NB I-es kosárlabdázó

1978-81 között a MEAFC utánpótlásában dolgozott, majd 1981-83 között a DVTK ifjúsági csapatánál dolgozott. Edzői munkájával párhuzamosan bíráskodott az NB I-ben. Miközben a Debreceni Ybl Miklós Főiskola építészeti szakán végezte tanulmányait, az NB II-ben bíráskodott és közben edzői munkáját is gyakorolta. 1981-ben társaival megalapították a Miskolci Postás öregfiúk csapatát, melynek 1987-ig játékos-edzője volt. 1987-től egy éven át vitte a MEAFC NB II-es női csapatát. 1988-ban, amikor kollégája, Eperjesi Gyula elhunyt, átvette az egyetemi klub NB II-es férfi csapatát, mellyel 2007-ig dolgozott becsülettel, alázattal, többször megjárva az NB I-et is. Időközben felhagyott a játékvezetéssel is, de a sportágtól a mai napig nem szakadt el.

Hogyan is tehette volna, hiszen felesége amatőr országos bajnokcsapatot nevelt a Herman Ottó Gimnáziumban, Gábor fiúk pedig több, mint 20 éven volt NB I-es játékos, majd edző. Az unokák közül Drahos Leila korosztályos válogatott és öccse, Márk egyre meghatározóbb játékos a szegedi korosztályos csapatban. Judit lányuk és gyermekei versenyszerűen úsztak, de mára már csak hobby szinten sportolnak. Drahos László a megyei sportági szövetségben éveken át dolgozott a versenybíróság elnökeként, jelenleg pedig a vb-elnöki küldéseket intézi. Napjainkban is rendszeres és lelkes szurkolója a kosárlabda mérkőzéseknek. ÉM