Hétközi meccsel kezdi el a 2024/2025-ös OB I-es bajnokságot a PannErgy-Miskolci VLC együttese.

Véget ért a felkészülési szezon, a férfi pólócsapatok a héten már bajnoki (hétvégén pedig kupa) mérkőzéseket vívnak. A vármegyei színeket képviselői PannErgy-Miskolci VLC csapatánál változott a vezetőedző személye a holtidényben, valamint jelentős mértékben kicserélődött a keret is. Az új szakvezető, Kemény Kristóf (a korábbi sikeres szövetségi kapitány, Kemény Dénes fia) hivatalosan július 1-jén állt munkába Borsodban, és azóta számos edzést vezényelt a gárdának, amellyel megvívott több felkészülési mérkőzést is. Az együttes első éles összecsapása a szerdán 19.30-tól hazai medencében kezdődő EPS Honvéd elleni 4x8 perc lesz. A szakmai munka irányítója korábban már elmondta https://www.boon.hu/helyi-sport/2024/07/ugy-gondoljak-eros-sokra-hivatott-a-keretuk véleményét arról, hogy mit remél új klubjánál, ezúttal Hornyák Olivér sportigazgatót kérdeztük. Az 1996-os születésű jogász – aki korábban hat évet pólózott az MVLC-ben – a nyár közepétől dolgozik ebben a pozícióban.

Minél jobban segíteni

– Régóta beszélgettünk arról úgymond elődömmel, Bachner Andrással, hogy átadná a stafétát, nekem – vágott bele a vízilabdát még Egerben kezdő sportvezető. – Tehát egy nem újkeletű egyeztetés eredményeként született meg ez a helyzet. Egyébként amióta ez a gondolat felmerült, folyamatosan képeztem magam, és ez, a tanulás jelenleg is zajlik, hiszen egyrészt nemrég kerültem erre a pozícióba, másrészt a koromból adódóan is van még mit elsajátítani. Szeretném megköszönni a maximális bizalmat, támogatást a klub részéről, bizakodással tekintek a jövőbe, úgy gondolom, jól kijövök mind a stábbal, mind a játékosokkal, minden adott ahhoz, hogy megfelelő szintű munkát végezzünk.

Ezt követően a Kemény Kristóffal való tárgyalásról kérdeztük Hornyák Olivért.

– Bachner András kezdeményezésére indult el a Kristóffal való egyeztetés, az ő szerződtetése, a megbeszéléseken magam is aktívan részt vettem – avatott be. – Ismerjük a munkáját, az eredményeit, tudjuk róla, hogy egy ambiciózus, fiatal edző, aki él-hal a vízilabdáért, minden gondolata ekörül forog. Persze, amilyen a családi háttere, nem meglepő az erős kötődése a sportághoz. Nagyon fontos egy csapatnál a közös hang az edző, és a játékosok között, Kristóf ezt, úgy látjuk, nagyon megtalálta. Új, friss, nyitott szemléletet hozott a klubhoz. Vannak különböző vélemények, egyeztetünk, konstruktívak a megbeszélések, a mi feladatunk, hogy őt, a csapatot minél jobban segítsük. Meg van a kompetenciája neki, nekünk, és a játékosoknak is. Két évre egyeztünk meg, tehát hosszú távon tervezünk vele, komoly építkezés zajlik, az a ,,nulladik kilométer kő", a kezdet, ahol most vagyunk.