Egri torna



A miskolciak természetesen már vívtak felkészülési csatákat, amelyeket a sportág berkein belül inkább közös edzésnek, gyakorlásnak neveznek. Kemény Kristóf alakulata már találkozott a szolnokiakkal, a szegediekkel, továbbá a szentesiekkel is.

– Ezek a felmérők idegenben voltak, és valamennyi nagyon hasznos volt – értékelt röviden a vezetőedző. – A héten, szerdán, csütörtökön és pénteken vár ránk egy egri torna, ahol rajtunk kívül jelen lesz a házigazda, a Szentes, a Szolnok, a Szeged, és a Debrecen is. A fizikális részt sokat fejlesztettük, de még mindig megtartjuk, ugyanakkor már túlsúlyba került a játék. Lassan-lassan mivel indul az évad, formába kell lendülnünk, azért vállaltunk ennyi edzőmeccset, azért is megyünk el erre a hevesi tornára. Az MVLC-nél egy új csapat alakul, új vagyok én is, mint edző, rengeteg információra van szükség ahhoz, hogy összeálljunk. Komoly mennyiséget ömlesztünk most magunkra, ami a találkozókat illeti, de ez a mérkőzésdömping tudatos, ebből akarunk majd ezt követően tovább lépni.