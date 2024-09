Labdarúgás: NB II, 8. forduló

Kolorcity Kazincbarcika SC – HR-Rent Kozásmisleny (Kazincbarcika, vasárnap, 17.00)

Erős Gábor, a KBSC vezetőedzője: – Hétfőn rangadót nyertünk a Szentlőrinc ellen, aminek természetesen örültünk, és örülünk annak is, hogy másodikok vagyunk a tabellán. Viszont: továbbra is szeretnénk két lábbal a földön maradni, és tudom, hogy közhely, de mindig a következő mérkőzés a legfontosabb. A cél nem változott, minél jobban szerepelni, építeni a fiatalokat, ha ebben változás lesz, arról a klub vezetőinek lesz a kompetenciája nyilatkozni. Nekünk, jelenleg az legfontosabb, hogy stabilak vagyunk, hogy látszik, milyen futballt akarunk játszani, és ez, a visszajelzések alapján sok mindenkinek tetszik. A győzelemnél nincs jobb ,,dopping", hangulat javító, megadja az önbizalmat, megerősít abban bennünket, hogy amit teszünk, az jó. Talán tiszteletet is kivívtunk magunknak, másképpen tekintenek ránk az ellenfelek, akik nagyon komolyan készülnek belőlünk. A kozármislenyi stadion gyepszőnyegét gombafertőzés támadta meg, ezért alkalmatlanná vált a játékra, így pályaválasztói jogot cseréltünk, pozitívum, hogy így ismét nem kell utaznunk. Nem lett volna számunkra előnyös – de szerintem a mislenyieknek sem – egy fű nélküli, földes pályán futballozni. Ezúttal nem volt szabadnap, hétfő után kedden, regenerációval máris kezdtük a hetet, de nem hiszem, hogy ez hátrányosan fog hatni ránk. A Kozármisleny eddig csak egyszer szenvedett vereséget, szintén az élboly tagja, negyedikek, nem a véletlen műve a helyezésük. Szimpatikus a felfogásuk, építkeznek, játsszák a futballt, ez a stílus hasonló a mienkhez, nem kontrákra rendezkednek be. Elsősorban a saját játékunkra figyelünk, nyilván szükséges apró dolgok terén az ellenfélhez alkalmazkodni, ám ahogy eddig, úgy a Mislenyre is felkészültünk.

A Barcikában az egyik kapus, Bánhegyi műtét után van, míg Csatári és Balázsi bokasérülés miatt nem lesz bevethető vasárnap, eltiltott nincs.

A KBSC várható összeállítása: Fadgyas – Ternován, Polgár, Debreceni, Demeter – Varga J., Kártik – Pintér, Lucas, Bódi – Szabó M. (Pethő).