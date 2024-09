Szuper kuparangadó: az NB II-es Barcika az élvonalbeli Diósgyőrt látja vendégül hétfőn este.

A labdarúgó Magyar Kupa 2024/2025-ös sorozatának harmadik fordulójában két vármegyei együttes – a televíziós közvetítésnek ,,hála" – hétfőn csap össze, ugyanis ekkor, 19 órától játsszák a Kolorcity Kazincbarcika SC – Diósgyőri VTK összecsapást.

Egyszer elődöntős

Tény: mindkét klub most csatlakozik be a csatározásba, ugyanis az első, és a második fordulóban még nem kellett játszaniuk, csupán az NB III-as, és az ettől alacsonyabb osztályú egyesületeknek. A házigazda kiválóan szerepel a másodosztályban, hiszen jelenleg a második, míg a vendég piros-fehérek a hetedik helyen állnak az NB I táblázatán. A válogatott NL-szereplése, valamint ezen kupakör miatt a bajnokságban csupán a jövő hét végén (szeptember 20-22.) lesznek majd újra mérkőzések, az ebből adódó kisebb szünetet részben arra használta a Barcika, hogy szeptember 6-án edzőmeccset játszott Kisvárdán. A házigazda kupatörténelméhez tartozik, hogy eddig hatszor volt negyeddöntős, egyszer pedig elődöntős (az 1990/1991-es sorozatban, amikor is a fináléért zajló csatában a Váci Izzó-val szemben maradt alul).

Mindig különleges

– A játékosok a kisvárdai mérkőzést követően megkapták a megfelelő pihenőt, hiszen hatodika után csak tizedikén, kedden találkoztunk újra – árulta el Erős Gábor, a KBSC vezetőedzője. – A célunk az volt az edzőmeccsel, hogy akik kevesebbet játszottak bajnokikon, azoknak meg legyen a meccsterhelés, a többiek félidőztek, a lényeg, hogy mindenki pályára lépett. Megcsináltuk a heti ritmust, hiszen ezúttal nem vasárnap van a találkozónk, hanem hétfőn. Ha egy kicsit előre nézek, akkor most egy picikét ebben a ritmusban leszünk, mivel a következő NB II-es meccsünk sem vasárnap lesz, hanem hétfőn, szeptember 23-án, ugyancsak tv-közvetítés miatt. A DVTK elleni kupamérkőzés az utóbbi időben természetesen már folyamatosan szóba került, érezni lehetett a városban a rezdüléseken, hogy ez egy másfajta meccs lesz. Egy vármegyei derbi mindig, mindenhol különleges, és bár nem régóta vagyok Barcikán, ezt érzékelem. Tudom, hogy ez így volt a múltban is, márpedig a múltat tisztelni kell, hogy legyen jövőd. Szeretek a KBSC-nél lenni, eddig parádésan szerepelünk a bajnokságban, de ennek a csatának a Diósgyőr az esélyese. Viszont nem tudnám elfogadni, ha nem tudnánk megizzasztani a DVTK-t, ha jó erősen nem ráncigálnánk meg az oroszlán bajúszát, ami akár ahhoz is vezethet, hogy elbúcsúztatjuk ellenfelünket. A nagyobb veszíteni valója vendégünknek van, hiszen ők NB I-esek, mi pedig a másodosztályban játszunk, ám mindent meg akarunk tenni a meglepetésért. Arra készülünk, hogy a Diósgyőr teljes kerettel érkezik, nincs oka arra edzőkollégámnak, hogy bárkit is pihentessen. Számukra is kiemelt jelentőségű ez az összecsapás, nem tenne jót az önbizalmuknak, ha esetleg elbuknának.