– Óriási meglepetés volt számomra, abszolút nem tudtam róla semmit – mondta az egykori tréner. – Amikor az épület bejáratához értem, és léptem volna be, akkor láttam, hogy ott vannak dzsúdós fiúk, lányok, sok ember, és már kezdett derengeni, hogy mi várható. Csak a szép és a jó dolgokat mondták rólam, kaptam ajándékokat, edzőteremben készült videóüzeneteket, nem mellesleg egy fűzős bőr dossziét is, amibe mindenki beleírta a saját gondolatait. Ha ennek a fele igaz, amit rólam írtak, már jó, kénytelen vagyok elhinni. Szerettem a tanítványaimat, örültem, hogy velük dolgozhattam. Mindig kellemes, meghitt és hálás élmény azokkal találkozni, akiket edzettem, olyanokkal is, akiket nem, de ismertük egymást.