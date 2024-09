Magyarország – közel hatvan év utáni – legnagyobb létszámú multisporteseményét, az Európai Egyetemi Játékokat (EUG) július 12-24-e között nagy sikerrel rendezték meg Miskolcon és Debrecenben. A 17 sportágat felvonultató megmérettetésekre – a két városban összesen – 36 ország, 414 egyeteméről, 4736 résztvevőt fogadtak.

Az Európai Egyetemi Játékok a világ egyik legnagyobb multisport rendezvénye, amelyen az európai egyetemek sportolói mérik össze tudásukat, felsőoktatási intézményeiket képviselve. A rendezvényt kétévente rendezi meg valamelyik egyetemi város. Korábban Cordoba (2012), Rotterdam (2014), Zágráb és Rijeka (2016), Coimbra (2018) és Lódz (2022) rendezhetett EUG-t, míg a továbbiakban Salerno (2026), Split (2028) és Granada (2030) adhat otthon az Európai Egyetemi Játékoknak.

Az idei esemény megrendezésére a Magyar Egyetemi- Főiskolai Sportszövetség pályázott, együttműködésben a Miskolci Egyetemmel és a Debreceni Egyetemmel, a Miskolci Önkormányzat és Debreceni Önkormányzat támogatásával.

Megújulás

A megnyitó ünnepséget Miskolcon tartották meg, ahol tíz sportág küzdelmei zajlottak, 2421 résztvevővel (1888 sportoló és 533 kísérő).

– Miskolcon a férfi és női kosárlabda, a férfi és női strandröplabda, a vízilabda, a sakk, a judo, a taekwondo, a karate, kick-box küzdelmeit rendeztük meg, míg Debrecen 7, zömében csapat-sportágakban fogadta az egyetemistákat – hangsúlyozta Rakaczki Zoltán, a rendezésben jelentős szerepet vállaló MEAFC elnöke, az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) végrehajtó bizottságának a tagja. – A miskolci helyszínt tekintve, a campus területén komoly fejlesztések valósultak meg. Az E/5 és az E/6-os kollégium teljes felújításával folytatták a 2022-ben, az E/1-es kollégiummal elkezdett, nagyszabású szálláshely rekonstrukciót. A sport-infrastrukturális beruházás keretében jelentős fejlesztésen esett át az egyetemi teniszközpont: teniszcsarnok épült, megújultak a pályák és a klubház. A teniszközpont a korábbi 12 db kültéri salakos pálya helyett immár 4 darab fedett és 4 darab kültéri, kemény borítású pályával, valamint 4 darab kültéri, salakos pályával várja a sportolni vágyókat. Elkészült a campuson egy strandröplabda-centrum is, 4 darab kivilágított versenypályával és konténeres öltözőkkel. A projekt részeként, további két kollégiumi épület és az egyetemi étterem épülete újul meg. A miskolci rendezvények központja az egyetemi campus volt, ahol a sportolók szállását, étkezését biztosítottuk, de több további versenyhelyszín, mint az Egyetemi Körcsarnok, az E/4-es tornaterem, a megújult egyetemi könyvtár – is ott volt kijelölve. A fentieken túl a DVTK Aréna, a Generali Aréna, a jégcsarnok, az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő, és a Jezsuita Gimnázium tornacsarnoka is a kiemelt helyszínek közé tartozott. A Miskolci Egyetem az egyetemi campuson, központi helyen kialakított egy úgynevezett FunZone-t, ahol az éppen nem versenyző résztvevők és önkéntesek különböző programokon – workshopok, kerekasztal beszélgetések, előadások, szemléletformáló programok – vehettek részt, vagy egyszerűen kikapcsolódhattak a számos szolgáltatásnak köszönhetően. Ez a hagyományteremtő a kezdeményezés a játékok örökségévé válhat. A Miskolci Egyetem két alkalommal szervezett bulit a Barlangfürdőbe, de együttműködött az esemény alatt megrendezett városi programokkal, a Kvaterkával, a GinFeszttel, ahol az Európai Egyetemi Játékok résztvevői kedvezményekkel és odafigyeléssel találkozhattak. A Kása Tamás vezette, hatalmas munkát végző miskolci szervezői csapatnak nélkülözhetetlen segítséget jelentett az a több száz önkéntes, akik az esemény megvalósításának jó néhány fázisában és területén végezték munkájukat. Velük együtt értük el célunkat, egy minden szempontból magas színvonalú Európai Egyetemi Játékokat rendeztünk.