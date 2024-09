Vasárnap rendezik meg az Avas kupa–Csordás József emlékversenyt Miskolcon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Karate Szövetség és a Justitia Fuji-Yama SE közösen rendezi meg 2024. szeptember 29-én Miskolcon az Egyetemi Körcsarnokban az Avas kupa – 18. Csordás József nemzetközi karate emlékversenyt. Az eseményen 2006. szeptember 24-én csupán 36 évesen elhunyt karate mesterről, Sensei Csordás Józsefről emlékeznek meg a szervezők.

A megmérettetésre összesen 154 kategóriában lehetett nevezni a 6 évesektől a szenior korosztályig, vagyis a 35 év felettieknek is lehetősége nyílik a versenyzésre. Akik biztosan érkeznek a versenyre többek között: Budapest Honvéd, MTK, UTE, Bátaszék, Budaörs, Senshi, Kazincbarcikai VSE, Nyékládházi VSE, Rendraku-Ryu KSE és természetesen a rendező klub a Justitia Fuji-Yama SE. A külföldiek közül Nagyváradról, Nagykárolyból, Nagyszalontáról és Kassáról is várnak karatékákat a szervezők. Az nevezések összesítése még folyamatban van, de már most látszik, hogy több mint 500 induló lesz.

Több száz érem

A kupán tiszteletét teszi dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke, a Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke. Természetesen most is itt lesz a fiatalon elhunyt Csordás József családja. A küzdelmek során több száz érem talál gazdára. A legnépesebb egyesületek komoly esélyekkel pályáznak majd a legeredményesebb hazai és külföldi karate klub különdíjára. A korábbi évek hagyományaihoz igazodva idén is jutalmazásra kerül a legjobb női, valamint férfi versenyző is.

A verseny vasárnap 10.00 órakor kezdődik a megnyitó ünnepséggel, ahol beszédet mond Veres Pál polgármester úr is. Ezután kezdetét veszik a kata (formagyakorlat) versenyszámok, majd a délután folyamán a kumite (küzdelem) is terítékre kerül. A rendezvényre a belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők.