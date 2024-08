Labdarúgás: NB II, 4. forduló

Budafoki MTE – Kolorcity Kazincbarcika SC 0–5 (0–3)

Budafok, 500 néző. V.: Gaál Á. (Szalai, Horváth Z.).

Budafok: Auerbach – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Kalmár O. – Szabó B. (Szűcs P., 75.), Sztojka D. (Zuigéber, 65.) – Szerető (Rétyi, 44.), Merényi (Németh M., 44.), Kovács D. (Kun, 44.) – Vasvári. Vezetőedző: Dajka László.

Kazincbarcika: Fadgyas – Ternován (Balázsi, 77.), Varga J., Debreceni Á., Demeter M. – Lucas (Ferencsik, 63.), Csatári – Pintér Á. (Szabó M., 63.), Kártik, Bódi Á. (Herjeczki, 71.) – Pethő B. (Katona, 63.). Vezetőedző: Erős Gábor.

14. perc: Bódi remekül ugratta ki Pethőt, aki az alapvonal közeléből átívelte a labdát a hosszú sarok irányába, ahol az érkező Kártik 6 méterről a kapu bal oldalába fejelt, 0–1.

35. perc: Pethő tört be a 16-oson belülre és már úgy tűnt, hogy Kálnoki-Kis megszerzi előle a labdát, de a barcikai támadó szemfüles volt, éles szögből, 3 méterre a kaputól belepöckölt a labdába, ami Auerbach lábáról a jobb alsó sarokba pattant, 0–2.

39. perc: Pethő kapott labdát a 16-oson belül, megtolta azt Oláh mellett, majd 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 0–3.

58. perc: Bódi ívelte be balról a szögletet, az ötösön belül Pethő mindenki megelőzött és 2 méterről a kapu közepébe lőtt, 0–4.

74. perc: Szabó M. balról végzett el szögletet, ívelése jól érkezett Varga irányába, aki 11 méterről a jobb alsó sarokba csúsztatott, 0–5.

Sárga lap: Németh M. (76.).

Jók: senki, ill. Pethő (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Dajka László: – Én ma rövid leszek, nem fogok elemezni. Mindig is volt tartásom és büszkeségem. Ha a győztes csapatnak a tagja vagyok, akkor a vesztesnek is. Teljesen higgadt vagyok, de piszkosul csalódott. Sok sikert kívánok az utódomnak, remélem a lemondásomat elfogadják!

Erős Gábor: – Szeretném megköszönni a budafoki szurkolók szívélyes fogadtatását. Nekünk az első pillanattól kezdve minden sikerült, aztán a mezőnyben végig nagy fölényben játszottunk. Nem szeretném túlértékelni ezt a sikert, mert a játékunk képe a korábbi mérkőzéseken is hasonló volt. A mai nap a miénk volt, ennek nagyon örülünk, végre sikerült megszereznünk az első győzelmünket!