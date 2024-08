– Alaposan kielemeztük a mérkőzést, és több pozitívumot is találtunk az első félidőben inkább a védekezés, a szünet után pedig a támadás terén. Most viszont egy teljesen más jellegű mérkőzés vár ránk, hiszen a Fehérvár a Pakstól teljesen eltérő felfogásban játszik. Továbbra is fenntartom az idénynyitó mérkőzés előtti véleményem, tapasztalatom szerint előnybe kerül az a csapat, amelyik jó ritmusú tétmérkőzéseket játszik már az idény elején. Egészen más minden nyomástól mentes edzőmeccsel készülni, vagy a továbbjutásért, esetleg a bajnoki pontokért pályára lépni. Azonban záródik az olló, hiszen egy tétmérkőzéssel már mi is előrébb járunk az előző héthez képest. A nyári szünetben sok mindent megváltoztatott az új székesfehérvári stáb, például a három belső védős rendszerről négy védősre álltak át, és egészen másként építik fel a támadásaikat is. A siker érdekében nekünk erre kell megtalálnunk a válaszunkat. A saját játékunkat szeretnénk játszani, és a hazai döntetlen után idegenben is szeretnénk megszerezni az első pontot, pontokat.