– Ezeken a felkészülési mérkőzéseken több célunk is volt – jelentette ki a szakember. – Szerettük volna látni, hogy a most felkerülő akadémista játékosok fel tudják-e venni a ritmust és hogy alkalmazkodnak a körülményekhez. Az Austria Wien ellen hat akadémista korú játékos volt a kezdő csapatban. Figyeltük az újakat is, és a beilleszkedésüket a csapatjátékba. Ezen célok mellett még próbáltunk hangsúlyt fektetni a támadó és védekező taktikai elemekre.

Mennyiben és miben változik a DVTK játéka a bajnokságban a korábbi szezonokhoz képest, vetettük fel ezt is Bém Gábornak.

– A korábbi, bevett szokás szerint csak tiszta, érthető egyszerű utasításokat adunk – sorolta a vezetőedző. – Védekezésben vannak sémák, amit a korszerű futball nem tud nélkülözni, ezekre folyamatosan figyelni kell és újra kell ismételni. Támadásban azonban több szabadságot adunk játékosainknak és el is várjuk a kreatív döntéseket. Van pár csapat, amelyek labdabirtoklásban erősebbek nálunk, de szeretnénk megnehezíteni a dolgukat.

Felemelt fejjel

Kíváncsiak voltunk arra, hogy hová lehet ,,belőni" a mostani DVTK-t, mi lehet az elvárás helyezésben.

– Nem hiszem, hogy valami nagy csoda lenne, az elmúlt évek helyezései jelentősen aligha változnak. Van pár csapat, amelyik kiemelkedik a mezőnyből és van a többi együttes, akik minden évben harcolnak egy jobb helyezésért – jegyezte meg Bém Gábor. – A mi célunk a biztos bennmaradás és a tudatos építkezés, hogy minél több olyan játékost találjunk meg, aki hosszú távon kötődik ehhez a nagyszerű klubhoz.

A Puskás AFC elleni 90 percről az alábbiakat nyilatkozta a DVTK szakvezetője.

– Az első forduló kiemelt mérkőzésének sorolták a Puskás – DVTK mérkőzést, így lehetőséget kaptunk arra, hogy a Magyar Televízió nyilvánossága előtt kezdjük a 2024/25 ös szezont. Bízom benne, hogy egy jó mérkőzést tudunk játszani a Puskás ellen és felemelt fejjel hagyjuk el a stadiont. Most egységesnek érzem a csapatot és bízom benne, hogy ez a mérkőzésen ennek lesz látszatja – zárta Bém Gábor.