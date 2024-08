Tizennégy nemzet 42 versenyzője, köztük 13 világbajnok vesz részt a Szilvásváradon a jövő héten szerdán kezdődő négyesfogathajtó világbajnokságon.

A világbajnokok között Lázár Zoltán, Dobrovitz József és ifj. Dobrovitz József képviseli a magyar színeket, de a mezőnyben ott lesz minden idők legeredményesebb hajtója, a tizenötszörös vb-győztes holland Ijsbrand Chardon és az utóbbi hat világbajnokságot sorozatban nyerő ausztrál Exell Boyd is. A rendező ország jogán Magyarország kilenc versenyzőt indíthat az eseményen.

A szeptember 4. és 8. között sorra kerülő szilvásváradi négyesfogathajtó-világbajnokságot a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség szervezi, a szakmai hátteret a Magyar Lovassport Szövetség, az infrastruktúrát az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad adja.

A program szeptember 4-én az állatorvosi ellenőrzéssel indul, az ünnepélyes megnyitó 18 órakor lesz. Szeptember 5-6-án 10 órai kezdéssel a díjhajtást, 7-én a maratonhajtást, 8-án az akadályhajtást rendezik.

Negyven éve

Az elmúlt generációk fogathajtó sikerei ellenére Szilvásvárad utoljára 1984-ben rendezhetett négyesfogathajtó világbajnokságot. A beruházásnak, a magyar fogathajtó kultúrának és a leírt eredményeknek köszönhetően a Nemzetközi Lovassport Szövetség 2024-re Szilvásváradnak adta a négyesfogathajtó világbajnokság rendezésének jogát. Az időpont nem véletlen, ugyanis az kerek évfordulóhoz érkezett az 1984-es szilvásváradi verseny, amelynek során mind a csapat dobogó tetején, mind az egyéni dobogó mindhárom fokán magyar hajtó állhatott. Az ország összefogásának köszönhetően a lovassporton kívül a települést és a környéket is máig tartó fejlődési pályára állította a szervezői sikerrel is zárult verseny.

A verseny helyszíne a 2018-ban átadott kiemelt kormány beruházásként kezelt Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont, ahová az elmúlt években több ezer ló, több mint 30 nemzetet képviselve érkezett a Szalajka-völgybe, öt lovassport szakágat magába foglalva, így kijelenthető, hogy a létesítmény Közép-Európa és a világ lovassportjának egyik zászlóshajójává vált. Emellett az egyetemes lovaskultúra történetében először került be egy adott lófajta tenyésztése az UNESCO szellemi kulturális örökségének listájára, a Szilvásváradon tenyésztett lipicai fajtának köszönhetően.

2024. szeptember 4-8-e között több, mint 250 ló 50 fogattal, a világ megannyi földrészét képviselve érkezik Szilvásváradra, így az eseményt világszerte milliók fogják követni.

A fogathajtó szakág hazánkban a legnagyobb népszerűségnek örvendő lovassport, amely három versenyszámból áll, melyek közül a szombati napon megrendezésre kerülő maratonhajtás vonzza a legtöbb látogatót. A festői környezetben a Diós-völgyben található pályán több tízezer néző szurkol a hajtóknak és lovaiknak.