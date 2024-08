Hiányos kerettel, de nekilátott a nyári felkészülésnek a kazincbarcikai férfi röplabda csapat.

A hétfői nappal véget ért a nyári szünet a Green Plan-Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabda csapata számára. Az észak-borsodiak – akik az előző évadot az ötödik helyen fejezték be – 9 órakor beszélgetéssel, eligazítással kezdték a hetet, majd pedig a konditerembe vonultak. Az eseményen jelen voltak: Kárpáti László ügyvezető, klubelnök, Toronyai Miklós vezetőedző, Vass Renátó másodedző, illetve Dudás Tamás erőnléti edző. A keretből egyelőre nyolcan dolgoztak, úgy mint Óhidi Richárd, Péter Márton, Fecske Szabolcs, Miklósi-Sikes Zétény, Csordás László, Melher Milán, továbbá két új légiós, a bolgár feladó, Borislav Nikolov (Deya Volley), és a brazil ütő, Davi Luiz Durigon Pozzobon (Vidux-Szegedi RSE). Igazoltan hiányzott Garan Bálint, ő augusztus 12-én csatlakozik be a munkába, míg három játékos, Kiss Máté, Péter Benedek, illetőleg Cziczlavicz Dávid a felnőtt válogatottal Európa-bajnoki selejtezőre készül, ők tehát a meccsek végeztével érkeznek a többiekhez. A hét úgy ,,épül fel", hogy heti három kondicionális edzés szerepel a programban, egy futás, míg a szerda szabadnap lesz a röpisek számára, délutánonként pedig a Don Bosco Sportközpontban tartják a labdás tréningeket.

A fejlődést biztosítanák

– Vezetőedzőnk, Toronyai Miklós keddtől már nem lesz, ugyanis a válogatott mellett másodedzői feladatokat is ellát – mondta Tóth Milán, sportigazgató. – Ott a hónap végéig dolgozik, jelen állás szerint augusztus 30-án fog be-, vissza csatlakozni. Addig tehát a Vass-Dudás duó vezényel. Miklós emiatt egyáltalán nem izgul, hogy hosszabb ideig távol lesz, egyrészt mind a két kollégája elkötelezett a munka iránt, másrészt vannak tapasztalataik, teljes mértékben elboldogulnak a srácokkal, akiknek a labdás programot vezetőedzőnk állította össze.

Az új szezonban elérendő célról is beszélgettünk a sportigazgatóval.

– Ahogyan az előző évadban, úgy most sem fogalmazunk meg konkrét helyezést, de ebben az időszakban egyébként is korai lenne még erről bármit nyilatkozni – közölte Tóth Milán. – Szerény körülményeinkhez képest igyekeztünk a lehető legjobban kiegészíteni a keretet, hogy az aktuális mérkőzésen majd mindenkinek méltó ellenfelei legyünk. A fő vezérfonal az volt, hogy a fejlődés meg legyen, azt biztosítsuk. A költségvetésünk nincs sem a kisebb keretből, sem a nagyobb büdzséből gazdálkodó klubok között, azért küzdünk folyamatosan, hogy a város röplabda hagyományait tovább vigyük, méltóak legyünk a múlthoz.