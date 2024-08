Honlapunk elsőként számolt be arról, hogy az angol másodosztályban szereplő Plymouth labdarúgócsapatához szerződhet Szűcs Kornél, aki a DVTK-ban kezdte labdarúgó pályafutását, és tavaly hagyta el a piros-fehéreket, amikor az NB I-es Kecskeméti TE gárdájához szerződött.

Szűcs Kornél szerződtetését hétfőn este jelentette be az angol együttes, de azt nem közölték, hogy a KTE-vel tavaly kötött szerződéséből milyen összegért vásárolták ki a 22 éves labdarúgót.

A Plymouth a játékost ezekkel a mondatokkal mutatta be:

,,Kornél Miskolcról, Magyarország negyedik legnagyobb városából származik, és a város élvonalbeli klubjában, a Diósgyőrben szerepelt. Előbb az ország harmadosztályú bajnokságában, a klub második csapatában játszott, majd Kazincbarcikára került kölcsönbe, majd összesen 51 alkalommal lépett pályára a Diósgyőr első csapatában. Szűcs 2023 nyarán a Kecskeméthez szerződött, az előző szezonban 28-szor lépett pályára, két gólt szerzett, és a 6. helyen végzett csapatával az első osztályban. Háromszor játszott a 21 éven aluliaknál a magyar válogatott színeiben.”

A játékost bemutató cikkben azt is közölték, hogy Szűcs Kornél honfitársainak nyomdokába léphet, hiszen korábban Buzsáky Ákos, Halmosi Péter és Timár Krisztián is futballozott a Plymouthban.

Rooney szavai

„Nagyon örülök, hogy Kornélt a fedélzetre tudtuk hozni. Nagyon tehetséges fiatal játékos, több védő poszton is tud játszani. Sokoldalúsága mellett nagyon sportos, jól bánik a labdával, és jól illeszkedik ahhoz, ahogyan játszani szeretnénk. Alig várom, hogy lássam őt akcióban, a csapatunkban”– mondta a Plymouth vezetőedzője, Wayne Rooney, aki 120 alkalommal szerepelt az angol labdarúgó válogatottban.

Neil Dewsnip, a klub szakmai igazgatója így nyilatkozott: „Kornél kivásárlása újabb bizonyítéka annak, hogy toborzási folyamatunk messzire nyúlik, annak érdekében, hogy a lehető legjobb játékosokat vonzzuk be. Csapatunk kiváló munkát végez azon játékosok azonosításában, akikről úgy gondoljuk, hogy bővíteni fogják jelenlegi csapatunkat, Kornél pedig ezt teszi majd. Ő most jó játékos, és úgy gondoljuk, van lehetősége még jobbá válni. Örülök, hogy csatlakozott hozzánk.”