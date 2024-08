Lónyai Balázs, a Kis-Galya KSE kerékpárosa tagja volt a svédországi ifjúsági Európa-bajnokságon indult U15-ös magyar válogatottnak, mely az elmúlt héten mérkőzött meg a korosztály legjobb utánpótlás korú versenyzőivel. A hegyikerékpárosok ifjúsági Európa-bajnokságán a kontinens szinte összes országa képviseltette magát U15 és U17 korcsoportos sportolókkal. A Sikter Zsuzsanna és Kirilla László által felkészített Lónyai Balázs a válogatóversenyek és edzőtáborok alapján, a legjobb U15-ös fiúként jutott ki a rangos erőpróbára az utánpótlás válogatottal, de előtte még megvédte bajnoki címét Zalaegerszegen, az XCO kategóriában. A nemzetközi porondon eddig csak szlovák és cseh kupákon indult tehetséges kerékpáros egy számára ismeretlen, vegyes mezőnyben próbálhatott szerencsét.

Legutóbb Brogli

– Svédországban az első nap pályabejárással telt, hétfőn még száraz időben, Balázs által még nem látott nehéz pályán, amit bukás és defekt nélkül megúszott

– tudtuk meg Sikter Zsuzsannától. – Mivel több versenyszám is várt tanítványunkra a héten, az időfutam, a rövidpályás és a rendes hegyikerékpáros útvonalat is meg kellett néznie. Kedden elkezdődtek a versenyek, ahol a Time Trial számban 214 indulóból a 39. helyen ért be. Nagyon szurkoltunk neki, hiszen csak az első 45 indulhatott csütörtökön, a rövidpályás versenyen. A szerda ismét pályabejárással telt, majd csütörtökön, esős időben jött az újabb megmérettetés. Itt – az időmérő alapján – a 39. helyről rajtolt, és a célig nagyon szépen, egészen a 24. helyig előre jött, a bő 16 perces futam alatt. Pénteken, az XCO-futamban a115. helyről rajtolt, körről-körre egyre előrébb tornázta magát az igen technikás és csúszós pályán. Végeredményben 41. lett, ami igen szép eredmény egy ilyen futamban. Aki tudja milyen az XCO, tudja milyen nagy dolog ez. Reméljük jól érezte magát és sok tapasztalatot gyűjtött a további versenyeihez! Mi nagyon büszkék vagyunk rá! Főleg, hogy legutóbb 2011-ben, Brogli Réka személyében járt sportolónk az ifjúsági Európa-bajnokságon.