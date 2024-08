Így értékelték a szakvezetők a DVTK-Kecskemét (1-0) NB I-es mérkőzést:

Vladimir Radenkovic: – Ilyen mérkőzésre készültünk, mert tudtuk, hogy a Kecskemét nagyon stabil csapat, mely kiváló az átmenetekben is. Nem egyszerű ellenük futballozni, amióta én vagyok a DVTK edzője, most született először gól ebben a párosításban. Az volt a tervünk, hogy a 60. perctől elkezdünk friss játékosokat beküldeni, akikkel magunk javára tudjuk fordítani ezt a meccset. Ezen a napon ez a tervünk bejött. Komlósi Bencének gratulálok, elképesztő játékot nyújtott, ő volt a kulcs középen, jól zárta a területeket, közel helyezkedett az emberekhez, rengeteg lecsorgó labdát szedett össze, magabiztos volt. Nem lepett meg, hogy ilyen teljesítményt nyújtott, tudjuk, hogy mire képes. Ebben a pillanatban nem tudom, milyen súlyos a sérülése, még beszélnem kell az egészségügyi stábbal. Örülök, hogy a második mérkőzésen nem kaptunk gólt, én is ezt emeltem ki a játékosoknak. Az egész csapat megfelelő szenvedéllyel játszott a múltkor, és most is, a játékosok felismerték a pillanatot. Mindannyian részesei akarnak lenni annak a sikernek, ami remélhetőleg vár rájuk. A két győzelem önbizalmat ad, köszönöm a munkát, és gratulálok azoknak is, akik a stábban a kapusokkal, és a védekezéssel foglalkoznak. Azon, hogy legyen új szélső emberünk, igazoljunk erre a posztra, még dolgozunk. Nem könnyű játékost találni erre a helyre, de akár már a következő napokban lehet ebben változás.

Szabó István: – Az első félidőben nem voltam elégedett, ezt szünetben át is kellett beszélnünk. Rendre jobban jött ki az egy az egy elleni játékokból a Diósgyőr, voltak késések is védekezésben, ebből veszélyes szituációk alakultak ki. A második félidőben tudtunk változtatni a felfogáson, bátrabban és pontosabban játszottunk. Úgy éreztem, hogy ekkor már egy ki-ki meccs alakult ki, voltak lehetőségek mindkét oldalon, a kapott gól idején is azt éreztem, hogy inkább mi voltunk közelebb hozzá. Utána is lett volna még lehetőségünk pontrúgásokból egyenlíteni, de hiányzott a kellő pontosság, nem tudtunk már helyzetet kialakítani. A döntetlen igazságosabb lett volna véleményem szerint, de gratulálok a Diósgyőrnek, hiszen egy góllal jobbak voltak végül.