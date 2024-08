Mezőkövesd Zsóry FC – Szeged-Csanád GA (Mezőkövesd, hétfő, 20.00)

Tóth Mihály, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője: – Nagyon fontos múlt heti mérkőzést hagytunk magunk mögött, az idegenben aratott diadalunk meghozta az önbizalmunkat, de nem értékeljük túl a békéscsabai sikerünket. A három pont jegyében az a célunk, hogy csapatban és egyénileg is folyamatosan fejlődjünk. Az a legjobb visszajelzés és a legideálisabb helyzet, ha ez a törekvésünk eredménnyel párosul. Megjegyzem, hogy a vesztes mérkőzéseinken is láttam a társaságtól olyan pozitív dolgokat, amelyekből lehet építkezni a soron következő hetekben és hónapokban. A szokatlannak mondható hétfő esti kezdési időpontnak nincs különösebb jelentősége, ehhez igazítottuk heti felkészülésünket, persze magától értetődően ezt tette az ellenfelünk is. Egyébként pedig teljesen biztos vagyok benne, hogy a televíziós közvetítés feldobja a játékosokat, akik még nagyobb elánnal küzdenek majd a pályán. A legjobbunkat akarjuk nyújtani és a győzelem reményében várjuk az összecsapást, de a zöld gyepen ellenfelünk is lesz, amelynek az a célja, hogy megnehezítse a dolgunkat.

A hazaiaknál Szalai, Illés B. és Jacsó sérült, ezért nem játszhat.

A Mezőkövesd Zsóry FC várható kezdőcsapata: Winter – Csirmaz (Kállai K.), Cibla, Bora, Vajda S. – Zvekanov, Posztobányi, Varjas Z., Cseri (Krausz) – Bartusz, Bányai P. (Harsányi I.).