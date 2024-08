A diósgyőri kosárlabdacsapat korábbi játékosa, az amerikai, Puerto Rico-i kettős állampolgárságú irányító, Arella Guirantes a 2022/23-as évadban erősítette a DVTK Hun-Therm csapatát, amikor első alkalommal szerepelt a nemzetközi porondon a legrangosabb kupasorozatban, az Euroliga csoportkörében a Diósgyőr, és amikor az élvonalbeli bajnokságban és a Magyar Kupában is bronzérmet szerzett. A 1997-es születésű sportoló tavaly már az olasz Beretta Famila Schio együttesében szerepelt, és most nyáron egy másik euroligás együtteshez, a spanyol Perfumerias Avenida Salamanca gárdájához igazolt. Érdekesség, hogy az olasz és a spanyol csapat is egy csoportban szerepel az idei Euroliga sorozat október 9-én kezdődő csoportkörében a Diósgyőrrel.

A kiváló játékos az idén nyáron a párizsi olimpián három meccsen is pályára lépett Puerto Rico színeiben, és mielőtt visszatérne Európába, új állomáshelyére, Spanyolországba, a pihenést strandolással tölti az Egyesült Államokban. A californiai Laguna Beach-re indulása előtt posztolt egy fürdőrucis képet az Instagramon két napja Arella Guirantes, amelyet a diósgyőri csapat jelenlegi amerikai klasszisa, Kaila Charles is beszívelt.