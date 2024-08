A Hadik András, Juhász István kettős előttünk álló hónapjait az olaszországi események nem írják felül. Továbbra is az előzetesen eltervezett úton haladnak, vagyis az év második felében is a Mitropa Kupa futamok jelentik számukra a prioritást. Még akkor is, ha az éves pontversenyben nem tudták csökkenteni a hátrányukat.

Két futam biztos

- A múlttal nem foglalkozunk, előre nézünk - szögezte le a miskolci versenyző. - A következő futam a Kumrovec Rally lesz Horvátországban szeptember első hétvégéjén. Ezután három héttel Nova Goricán folytatódik a bajnoki sorozat. Ezen a hét versenyen egész biztos, hogy ott leszünk, a tavalyi tapasztalatokat felhasználva igyekszünk a lehető legjobban szerepelni. Azon is gondolkozunk, hogy az év végén még egy magyar futamot is bevállalunk, kézenfekvő, hogy a hozzánk közel első és általunk is nagyon kedvelt zempléni pályákon megmérettessük magunkat.