A mezőkövesdi kézilabdázók ünnepléssel köszöntötték a közelmúltban maguk mögött hagyott hosszú hétvégét. Mesterüket ugyanis érdemesnek tartották arra, hogy városi kitüntetéssel ismerjék el a munkásságát: Drizner Péter Pro Urbe-díjat vehetett át dr. Fekete Zoltán polgármestertől és Tállai András államtitkár-térségi országgyűlési képviselőtől.

– Az elismerés mindig jólesik – kezdte a Mezőkövesdi KC NB I/B-s férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője, majd nevetve így folytatta: –

Valami” hasonlót kaptunk 2007-ben, amikor feljutottunk az élvonalba és akkor is ugyanolyan boldog voltam, mint most. Az tény, hogy a magunk mögött idényben jól futott a szekerünk, valószínűleg ezért esett rám az előterjesztő választása.

Minden feltétel adott

A dél-borsodiak július közepén kezdték az alapozást, amelyről azt mondta a szakmai munka első számú felelőse, hogy erőgyűjtésük jól sikerült.

– Végig Mezőkövesden dolgoztunk, nem vágytunk sehová, nálunk helyben minden feltétel adott az eredményes munkához – folytatta Drizner Péter, aki a helyi hagyományok szerint ismét egy esztendőre, a soron következő pontvadászatra kötelezte el magát az egyesülethez.

Naponta két foglalkozást tartottunk, az edzőmérkőzéseink azonban rosszul, vagy szerényebben sikerültek az elvárttól, de emiatt nem dőltünk a kardunkba, mert a mutatott produkciónk picit mindig javult. Azért vannak komoly hiányosságaink, mert öten távoztak a keretünkből és csak egy játékost igazoltunk. A társaságot többnyire a saját utánpótlásunkban nevelkedett fiatalokkal egészítettük ki. Ebben a műfajban szinte bármikor szétnézhetünk a játékospiacon, akár még februárban is hozhatunk embereket, tudomásom szerint pénzünk is megvan erre.

Átlövőket keresnek

Arra a kérdésre, hogy milyen posztra keresgélnek játékosokat, a tréner ezt válaszolta:

– Magas és védekezni is tudó átlövőt, vagy átlövők iránt kutakodtunk, de nem tudjuk, hogy találunk-e ilyeneket. Ugyanis a Debrecenbe igazolt Kovács Bence és a Szegedre költözött Vincze Péter nagy űrt hagyott maga mögött, nehéz lesz őket pótolni. Túl azon, hogy meccsenként „szakajtónyi” gólt szereztek, otthonosan mozogtak az elhárításban és ezekkel nekem, mint vezetőedzőnek szakmai rugalmasságot adtak. A fiúkat így szépen pakolgathattam a pályán, tudtam cserélgetni, pihentetni, szóval variálhattam, ahogyan csak akartam és ez a szabadság most hiányozni fog nekem, valamint a csapatnak is. A versenyképességünk érdekében muszáj lépnünk és remélem, hogy sikerrel járunk majd.