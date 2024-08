Ózd-Sajóvölgye – Edelény-Borsodszer 2–2 (1–1)

Ózd, 250 néző. V.: Csikai (Fogarassy, Varga I Z.).

Ózd-Sajóvölgye: Elek – Sipos, Takács, Bene (Vislohuzov), Stefán (Magyar), Pataki (Bochkor), Horváth S., Fercsák (Zimányi), Szlifka, Filkóházi (Komári), Szemere. Játékosedző: Bene Attila.

Edelény-Borsodszer: Galambvári – Jancsurák, Hegedűs Cs., Nadanicsek (Mészáros), Juhász, Beri, Bakaja (Sípos), Hegedűs P., Kakuk, Sikur (Tomolya), Ádám. Edző: Sándor Zsolt.

G.: Horváth S., Takács, ill. Jancsurák (11-esből), Hegedűs P.

Jók: Sipos, Szlifka, ill. az egész csapat.

Bene Attila: – Egy megnyert meccset sikerült az utolsó pillanatokban döntetlenre hozni.

Sándor Zsolt: – Az egész meccset reálisan nézve közelebb állt a győzelemhez a hazai csapat, de az utolsó percekben is megmaradt a hitünk és az erőnk, ami egy pontot eredményezett jó játékvezetés mellett.



Mezőkeresztes VSE – Bánhorváti 3–1 (1–0)

Mezőkeresztes, 100 néző. V.: Porcs T. (Gutyán, Sántha).

Mezőkeresztes VSE: Kertész V. – Kundrák, Nagy Á., Csiszár Sz., Tóth D. (Gáspár), Bussy, Dávid, Sebestyén (Csiszár I.), Tekse (Fekete), Koós, Takács (Victor). Edző: Kertész Péter.

Bánhorváti: Málik – Bári (Tóth L.), Bottlik, Kovács Sz. (Pogonyi D.), Kazvinszki, Harsányi, Zsigrai, Jobbik, Marczis (Pogonyi B.), Fábián, Sebők (Bicskey). Edző: Mátyás József.

G.: Dávid (2, egyet 11-esből), Csiszár Sz., ill. Pogonyi B. (11-esből).

Kiállítva: Koós (92.).

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kertész Péter: – Magabiztosan játszva, uralva a mérkőzést megérdemelt győzelem. Eddig fizettem a stand-up comedyért, ma ingyen jól szórakoztunk. Érdekes, hogyan engedhette a játékvezető ezt a sokszor minősíthetetlen szöveget...

Mátyás József: – 1–1-es állásnál a játékvezető döntően befolyásolta a mérkőzést egy jogtalan hazai büntető megítélésével. Ennyi kiosztott sárga lap irreális volt ezen a mérkőzésen, ami szintén a játékvezető működését minősíti. Nem játszottunk jól, a döntetlen reális lett volna



Hidasnémeti VSC – Mályi FC 2–3 (0–3)

Hidasnémeti, 70 néző. V.: Ivancsó (Éliás, Tóth P.).

Hidasnémeti: Balázs – Goda (Bodnár), Sohajda, Batyi, Koós (Nagy Á.), Molnár A., Orosz, Rusznyák (Fajkó), Bodó, Szinai, Stiber (Csörgő). Edző: Nagy Ádám.

Mályi: Zilahy – Vizi, Szűcs (Barna), Lőrincz, Szmicsek, Stumpf Á., Leczó, Máté (Stefán), Stumpf E. (Csík), Puskás (Orosz), Gantner (Merucza). Edző: Puskás Tibor.

G.: Vizi (öngól), Nagy Á. (11-esből), ill. Stumpf E. (2), Stumpf Á.

Kiállítva: Stumpf Á. (36.), Bodó (45.).

Jók: Balázs, ill. senki.

Nagy Ádám: – Az első félidőt sikeresen végig aludtuk. Viszont a második félidőben sikerült rendezni a sorokat, sajnos ez most győzelemmel nem párosult, de folytatjuk tovább a munkát. Gratulálunk a vendégcsapatnak és az ificsapatunk győzelméhez is.

Puskás Tibor: – Jól kezdtük a mérkőzést, 3–0 után nem gondoltam volna, hogy visszajönnek a meccsbe a hazaiak. Gyermeteg hibákat követtünk el, ami majdnem megbosszulta magát. Gratulálok a Stumpf családnak! További sok sikert a Hidasnémeti csapatának.



Sajóbábonyi VSE – Szerencs VSE 4–0 (4–0)

Sajóbábony, 100 néző. V.: Ebergényi (Lajkó, Kasuba).

Sajóbábonyi VSE: Gergely – Mezőssy (Filetóth), Bodnár, Németh D., Titkó, Madarász (Kecskés), Tóth I., Jónás (Huszti), Lakatos, Tóth T. (Nagy D.), Sebők. Játékosedző: Németh Dénes.

Szerencs: Kiss B. – Berta, Szabó Zs. (Berecz), Jáger (Árvai), Spéder (Szűcs), Ternyik, Tóth T. (Braun), Godzsák, Buri A., Tímár, Kovács M. (Margitai). Edző: Nagy László.

G.: Mezőssy (2), Titkó, Sebők.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Németh Dénes: – A nagy meleg ellenére a kezdő sípszótól átvettük az irányítást és magabiztosan nyertük meg a mérkőzést. További sok sikert a Szerencsnek.

Nagy László: – Az elmúlt három mérkőzéshez képest ma sem lelkesedés, sem küzdőszellem nem volt a csapatban. A második félidőben ez valamelyest változott, de a gólszerzéssel továbbra is hadilábon állunk. Sok sikert a jó erőkből álló hazai csapatnak.



Gesztely FC – Emődi ÁIDSE 2–2 (0–1)

Gesztely, 200 néző. V.: Jakab (Forgács, Horváth Á.).

Gesztely: Szegő – Lénárt, Molnár M., Erdélyi, Horváth S., Bak (Rák), Sipos, Zanócz (Szajky), Rozgonyi, Erdei-Nagy (Sebestyén), Tucsa. Edző: Simon Imre.

Emődi ÁIDSE: Giák – Gáll (Epejesi Á.), Czető, Nagy P., Varga B., Dorogi (Homonnay), Eperjesi G., Turcsik, Bernáth (Bűdi), Pronczner, Rémiás (Garai). Edző: Turcsik Tamás.

G.: Erdélyi, Bak, ill. Eperjesi G., Pronczner.

Kiállítva: Sipos (81.), ill. Homonnay (86.).

Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Simon Imre: – Ki-ki mérkőzésen döntő többségében mezőnyfölényben játszottunk, a kapu előtt határozottabbnak kell lennünk, hogy az ilyen mérkőzéseket meg tudjuk nyerni. Berta Istvánnak köszönjük az eddigi teljesítményét a csapatunknál és további sok sikert kívánunk neki az új csapatánál és a magánéletben is. Köszönjük Pista!

Turcsik Tamás: – Igazságos döntetlen született. A helyzetkihasználásunkon még mindig van mit javítani. Gáll Bélának gratulálunk kisfia születéséhez! További sok sikert a Gesztelynek.