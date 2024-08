Két helyszínen rendeztek világbajnoki előselejtezőt női kosárlabdában a múlt héten. Mint arról már beszámoltunk: a Ruandában megrendezett eseményen a Völgyi Péter szövetségi kapitány által irányított magyar válogatott bizonyult a legjobbnak, és a DVTK Hun-Therm kosarasa, Lelik Réka lett a 8 csapatos rendezvény legértékesebb játékosa, aki az All Star csapatba, a legjobb ötösbe is bekerült.

A másik ilyen 8 csapatos vb előselejtezőnek Mexikó adott otthont, ahol Csehország vívta ki ugyanazt, amit az afrikai kontinensen Magyarország, vagyis, hogy győzelmével jogot szerzett arra, hogy a 24 csapatos világbajnoki selejtezőn részt vegyen. A mexikói tornán is szerepelt egy DVTK Hun-Therm kosaras, a montenegróiak erőssége, Milica Jovanovic, akinek remek játékával hazája válogatottja az elődöntőig jutott, míg a kosaras bekerült az All Star csapatba, a legjobb ötösbe, köszönhetően annak, hogy a 4 meccsén 17,5 pontot, 5 lepattanót és 2 gólpasszt átlagolt.

Rajta kívül a torna legjobb ötösébe Gabriela Jaquez (Mexikó), Tereza Vyoralova (Csehország), Jisu Park (Dél-Korea) és Julia Reisingerova (Csehország) került be, utóbbi lett a torna legértékesebb játékosa.

Jovanovic statisztikája B-csoport, 1. forduló: Montenegró – Új-Zéland 88-64 (16-14, 21-18, 29-15, 22-17)

Milica Jovanovic (kezdőként: 18:01 perc): 10/6 pont, 2 lepattanó. B-csoport, 2. forduló: Mozambik – Montenegró 52-74 (10-20, 9-15, 12-21, 21-18)

Milica Jovanovic (kezdőként: 23:09 perc): 20/12 pont, 5 lepattanó, 1 gólpassz. B-csoport, 3. forduló: Mexikó – Montenegró 71-74 (7-16, 18-11, 19-19, 18-16, 9-12) – hosszabbítás után

Milica Jovanovic (kezdőként: 36:00 perc): 29/6 pont, 9 lepattanó, 5 gólpassz. Elődöntő: Montenegró – Dél-Korea 66-88 (13-25, 18-27, 14-16, 21-20)

Milica Jovanovic (kezdőként: 32:58 perc): 11/6 pont, 4 lepattanó, 2 gólpassz.