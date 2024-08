Labdarúgó NB II 3. forduló

A szakemberek így értékelték a Mezőkövesd - Szentlőrinc meccset.

Mezőkövesd Zsóry FC – Szentlőrinc (1–3)

Tóth Mihály, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője: – Nem lepett meg a Szentlőrinc, a baj az, hogy saját magunkat sikerült meglepnünk. A fordulópontoknál jobb volt az ellenfél, ám nemcsak a döntetlen, hanem a győzelem is benne lehetett volna ebben a mérkőzésben.

Waltner Róbert, a Szentlőrinc vezetőedzője: – Nem volt egyszerű mérkőzés, gratulálok a csapatomnak. Az első félidőben, az ivószünet után nagyon jó mentalitással, és helyenként jól is játszva nyertünk, idegenben. Egy jó csapat ellen. Lehet az eredmények nem mutatják, de a Mezőkövesd egy jó csapat. Eddig még nem győztek, és hazai pályán ezt először ellenünk akarták megszerezni, ezt lehetett is érezni. Amikor 3-1-re vezettünk, akkor is jöttek előre, meg is vannak ahhoz a játékosaik, akik előre játékban jók, a cserék is segítették őket. De álltuk a sarat, gólokat lőttünk, a belső védőm is meglepett ezen a téren. Jó ahogy indultunk, próbálunk szerények maradni és keményen dolgozni. Egyébként volt gondunk, több kényszerű cserét is végre kellett hajtanunk.