Labdarúgás: NB II, 4. forduló

Budafoki MTE – Kolorcity Kazincbarcika SC (Budafok, vasárnap, 17.30)

Erős Gábor, a KBSC vezetőedzője: – Szeretném hangsúlyozni: nem kell a vészharagot kongatni. Tudom, lehet, nem érdekel senkit rajtunk kívül, de a BVSC elleni vesztes meccsünkön volt 15 kapura lövésünk, illetve 60 százalékban birtokoltuk a labdát, és még egyéb mutatókban is jobbak voltunk, a játékkal nem volt probléma. Az eredmény ugyan a fontos, nekünk, és a szurkolóknak is, de ezek fontos adatok, amik jelzik, hogy van miben bíznunk, hinnünk. Az év eleji szurkolói ankéton jeleztem, egy dolog, ami fontos most, a türelem, ami egyes drukkereknél elfogyott, de az ő oldalukról nézve értem, nem lepődök meg rajta. Elemezhetnénk az elmúlt három mérkőzést mélyebben, hogy lehetne akár 5-7 pontunk is, valamint azt, hogy a múlt héten nem kaptunk meg egy ,,ezer százalékos" büntetőt. De nem vitatkozom a tényekkel: 1 pontunk van, és a 13. helyen állunk. Azon dolgoztunk, dolgozunk, hogy a csapatot megerősítsük abban, amit jól csinálunk, ami biztos, hogy az eredményességben is meg fog látszódni. A Budafoknak 4 pontja van, neves csapatokkal szemben álltak helyt, hétfőn a Vasastól is majdnem pontot szereztek. Olyan stabil a védekezésük, amelyet nehéz feltörni, ezt nem lesz egyszerű feladat megcsinálni, de azért megyünk, hogy meg legyen az első győzelmünk.

A KBSC-ben Gante és Szujó sérülés miatt még nincs bevethető állapotban.

A KBSC várható kezdőcsapata: Fadgyas – Ternován, Debreceni Á., Polgár, Demeter – Csatári – Bódi, Varga J., Kártik – Pintér, Pethő.