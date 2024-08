Október 5-én

Feladóban két légiósa is volt tavaly a MEAFC-nak, miután nem jött be a cseh Tomas Kopecky, érkezett a helyére Kanéllopoulos, most nyártól pedig Marko Kostovicé lesz ez a szerep.

– Amikor eldőlt, hogy Giórgos nem marad, elkezdtünk keresgélni – osztotta meg mindezt lapunkkal Barócsi Ákos. – Elég sok anyagot, játékost megnéztünk, és első körben úgy gondoltuk, hogy Brazíliából igazolunk. Aztán megtaláltuk Markot, aki 26 éves lesz, jobban is tetszett a szakmai stábnak, érettebb a játéka. Bízunk abban, hogy amit a videón láttunk, az a valóság, Kostovic a francia másodosztályból érkezik, ami egy elég jó színvonal.

A kezdésről, az elvárásról az alábbiakat mondta az egyetemisták szakosztályvezetője.

– Augusztus 12-én állunk munkába, két hetet albérletben fogunk dolgozni, miután hazai pályánk, a körcsarnok helyszíne a miskolci U16-os leány Európa-bajnokságnak. A cél az, hogy lépjünk előrébb az előző bajnoksághoz képest, vagyis az alapszakaszt követően legyünk benne a legjobb nyolcban. Egyébként ugyanaz a tizenkét klub lesz az Extraligában, mint tavaly, a Szolnok ugyanis nem akart feljutni, így maradt a mezőnyben a Dunaújváros. A bajnokság, a jelenlegi tervek szerint, október 5-én veszi kezdetét – zárta nyilatkozatát Barócsi Ákos.