Büki Ádám, a Miskolci Honvéd SE sportolója a napokban, Észak-Macedóniában, Krusevo városában állt rajthoz két olimpiai kvalifikációs síroller viadalon.

– Már a hegyi tömegrajtos verseny első napján is az eddigi legjobb FIS-pontomat értem el a 4. hely mellé, de szerencsére másnap sikerült a helyezésen és a pontszámon is javítanom egy kicsit – tudtuk meg Büki Ádámtól. – Mindkét versenyen bőven az olimpiai ,,A”-szinten belül futottam, ráadásul a győzteshez képest mindkétszer 1 másodpercen belül érkeztem célba. Ez a teljesítmény azért is különösen értékes számomra, mert bő két héttel ezelőtt, futóedzés közben részlegesen elszakadt a bokaszalagom.

Eredmények

10 km, szabad stílus: 1. Jada Stavre (makedón) 35:44.7 perc, 2. Peshkov Daniel (bolgár) 35:44.9, 3. Milosavljevic Milos (szerb) 35:45.1, 4. Büki Ádám (magyar) 35:45.3 (107,16 FIS-pont).

7,5 km, szabad stílus: 1. Jada Stavre (makedón) 23:41.1 perc, 2. Milosavljevic Milos (szerb) 23:41.3, 3.Büki Ádám (magyar) 23:41.4 (107,07 FIS-pont).