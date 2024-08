A PSE ,,hazai" pályán játszott, ami nem a saját megszokott környezete volt, hanem a pár kilométerrel odébb található karcsai létesítmény. A bodrogköziek számára nem új a helyzet, ugyanis idén április 7., az előző pontvadászat hajrája óta nem tudják használni futballpályájukat, április 21-én, május 19-én, és június 8-án is a szomszéd településen fogadták aktuális riválisukat. Hogy miért?

– A TAO sportfejlesztési program, MLSZ-es pályázat keretén belül újítjuk fel a pályánkat, a munka egy ideje már zajlik, terveink szerint 2025 tavaszán fogjuk használatba venni – közölte érdeklődésünkre Czinke Csaba, aki a sportegyesület gazdasági vezetője. – A projekt tartalmazza a különböző földmunkákat, a gyepszőnyeg lefektetésével, valamint az automata öntözőrendszer kiépítését. A beruházás összköltsége 59 millió forint.

Paronai Tamás, a páciniak edzője előbb a patakiak elleni kilencven percről beszélt:

– Mindenek előtt köszönet karcsai sportbarátainknak, hogy segítettek – mondta. – Vezettünk 2-0-ra, de sajnos az idő előre haladtával kijött az erőnléti különbség a patakiak javára, hogy edzéshiányunk van. Edzés egyébként sem szokott lenni, de most annyira ,,szét vannak" a játékosok, hogy hiába próbálkoztunk, nem tudtunk, tudunk összehozni tréninget. A keretből nagyon kevesen érnének erre rá, sokan dolgoznak, három műszakban, és van, akinek a beosztása nem engedi meg. Felkészülési mérkőzést játszottunk, hármat is, ezeken azok a hiányosságok nem jelentkeztek, amelyek az STC ellen a második félidőben előjöttek. Sajnos, ezen a találkozón begyűjtöttünk két sérülést is, az egyik srác meghúzódott, a másik esetben még nincs diagnózis, de úgy néz ki, hogy elkerülhetetlen lesz a műtét. Különben most létszámban meg vagyunk, többen, mint tavasszal, ugyanis azt a fél évet tizennégy játékos vitte végig.

Később örülni fognak

A csapat a továbbiakban, a következő 14 mérkőzését idegenben fogja megvívni. Igaz, a hét végén nem lépnek pályára a páciniak, merthogy a 2. fordulóra kiírt Tiszaladány KSIE elleni meccsüket november 24-re halasztották, 13 órás kezdéssel.