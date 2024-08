A Cigánd Sportegyesület immár hagyományosan, ebben a szezonban is meghirdeti a „Dobj egy plüsst!” akcióját. Arra biztatják a sportbarátaikat, hogy az 𝗮𝘂𝗴𝘂𝘀𝘇𝘁𝘂𝘀 𝟮𝟴-𝗮𝗶 (𝘀𝘇𝗲𝗿𝗱𝗮), Bacsó Beton-Cigánd SE – Sényő FC Selyem-Ber NB III-as bajnoki labdarúgó mérkőzésre kilátogató szurkolók vigyenek magukkal egy-egy plüssjátékot, amelyet a mérkőzés félidejében a pályára dobhatnak.

A szünetben összegyűlt plüssfigurákat – mint korábban eddig mindig, most is – a Bodrogköz Kincsei Bölcsődének ajánlják fel.