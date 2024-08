Testközelből figyelhette „földijének”, Tiszaújváros első saját nevelésű felnőtt triatlonos olimpikonjának, Lehmann Csongornak a versenyzését. Hogyan tudta függetleníteni magát és csak a feladatára koncentrálni?

– Az úszásnál végig a pontonon álltam, Thomas Bach-nak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének és Párizs polgármester asszonyának a társaságában. Nagyon aggódtam Csongiért, főleg, amikor láttam, hogy szemüveg és sapka nélkül, a tőle szokatlan helyen jön ki a vízből. Mivel úszás közben, ha minimális időre is, de elhagyta a pályát és nem ugyanazon a helyen tért vissza oda, a szabály kizárást ír elő. Többen is hasonlóan jártak a mezőnyben, de a körülményekre való tekintettel a vezető versenybíró azt a döntést hozta meg, hogy senkit nem zár ki. Ehelyett az enyhébb időbüntetéssel szankcionálta a versenyzőket, így jött a 15 másodperces kiállás a futás alatt. A kerékpáros pálya mellett, Lehmann Tiborral, Csongor edző-édesapjával követtük a történéseket és hatalmas tehetetlenséget éreztünk. Mindketten tudtuk, hogy Csongi nagyon jó formában volt. Azzal is tisztában voltunk, hogy e mögött mekkora hatalmas és áldozatos munka, edzés-teljesítmény áll. Sportban nincs helye a ha kezdetű mondatnak, de Csongi így is maximálisan bizonyított mindenkinek.