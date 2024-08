„Dél-Finnország, az itteni ötödik legnagyobb város Turku melletti kistelepülésen vagyok – csapott fel alkalmi idegenvezetőnek a huszonnégy esztendős Sántha Péter, a Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Területi Igazgatósága játékvezetői bizottságának tagja, majd így folytatta: – A Parainenben élő magyar barátaimnál tartózkodom, egy nagyon különleges villát renoválunk, 1878-ban építettek, itt és ezen dolgozom. Terveim szerint fél évre köteleztem el magam, de ez a munka függvényében változhat. A város, ahol vagyok, könnyen felfedezhető, a mészkőbánya, amely a képeken is látható, kicsit hasonlít a miskolcira. Mellette van egy kilátó, amelyet a bánya épített: a helyi ácsok anyagáron húzták fel, erről is küldök fotót. Mivel a tenger közel van, sokan hajóznak, Turkuból például Stockholmba is indul egy járat. Az időjárás eddig kitűnő volt, most kezd el váltani őszire. Az emberek kicsit kimértek, távolság tartóak és szemben a magyarokkal, nem túl beszédesek, de nagyon büszkék, gyakran van kint zászló a házaknál. Az egész ország természetközeli, az őzek az építkezéstől harminc méterre csatangolnak, tehetik, mert az ingatlanokat kerítéssel nem választja el. Szabadidőmben sportolok, mozgok, készülök a visszatérésre. Ha letelik a félév, akkor szeretnék csatlakozni a nagy pályás szezonhoz, valamint a futsal NB II-höz és a vármegyei futsalhoz, hiszen ebben a műfajban én vagyok/voltam a játékvezetői küldő.”